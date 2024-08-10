Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
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Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области
Российская авиация применила объёмно-детонирующую авиабомбу по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 10 августа сообщило Минобороны России
2024-08-10T10:20
2024-08-10T10:20
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
вкс
су-34
авиабомбы
всу
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"Экипаж Су-34 ВКС РФ нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что удар наносился по разведанным целям. При этом была применена авиационная бомба ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в Минобороны РФ.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вкс, су-34, авиабомбы, всу, сво
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВКС, Су-34, авиабомбы, ВСУ, СВО

Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области

10:20 10.08.2024
 
© Минобороны России / Telegram
© Минобороны России / Telegram
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Российская авиация применила объёмно-детонирующую авиабомбу по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 10 августа сообщило Минобороны России
"Экипаж Су-34 ВКС РФ нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказано в официальном сообщении.

Там также отмечено, что удар наносился по разведанным целям. При этом была применена авиационная бомба ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в Минобороны РФ.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВКССу-34авиабомбыВСУСВО
 
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