ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра - 10.08.2024 Украина.ру
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ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра
ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра - 10.08.2024 Украина.ру
ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра
С подконтрольной ВСУ территории продолжаются обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 10 августа сообщил Глава муниципального образования городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин
2024-08-10T10:10
2024-08-10T10:10
новости
донецкая народная республика
донецк
курская область
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
нато
сцкк
всу
военные преступления
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"Украинские фашисты продолжили варварские обстрелы Донецка и присоединенных территорий", - заявил Кулемзин в своём ТГ-канале.Со ссылкой на информацию представительства ДНР в СЦКК донецкий градоначальник сообщил, что "с 21:00 9 августа до 9:00 10 августа противник 4 раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров".В частности, 13 снарядов НАТОвского калибра 155 мм было выпущено в направлении Петровского района, а также пгт Александровка."В результате ночного обстрела пгт Александровка по ул. Кирова произошло возгорание частного дома",- отметил Кулемзин.Тем временем Национальный антитеррористический комитет (НАК) отреагировал на рост исходящих с украинской территории угроз. Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, донецкая народная республика, донецк, курская область, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, нато, сцкк, всу, военные преступления, обстрелы, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Курская область, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, ДНР

ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра

10:10 10.08.2024
 
Донецк. Воронка
Донецк. Воронка
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С подконтрольной ВСУ территории продолжаются обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 10 августа сообщил Глава муниципального образования городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин
"Украинские фашисты продолжили варварские обстрелы Донецка и присоединенных территорий", - заявил Кулемзин в своём ТГ-канале.
Со ссылкой на информацию представительства ДНР в СЦКК донецкий градоначальник сообщил, что "с 21:00 9 августа до 9:00 10 августа противник 4 раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров".
В частности, 13 снарядов НАТОвского калибра 155 мм было выпущено в направлении Петровского района, а также пгт Александровка.
"В результате ночного обстрела пгт Александровка по ул. Кирова произошло возгорание частного дома",- отметил Кулемзин.
Тем временем Национальный антитеррористический комитет (НАК) отреагировал на рост исходящих с украинской территории угроз. Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонецкКурская областьАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныНАТОСЦККВСУВоенные преступленияобстрелыДНР
 
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