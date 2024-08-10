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ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра

ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра - 10.08.2024 Украина.ру

ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра

С подконтрольной ВСУ территории продолжаются обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 10 августа сообщил Глава муниципального образования городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин

2024-08-10T10:10

2024-08-10T10:10

2024-08-10T10:10

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"Украинские фашисты продолжили варварские обстрелы Донецка и присоединенных территорий", - заявил Кулемзин в своём ТГ-канале.Со ссылкой на информацию представительства ДНР в СЦКК донецкий градоначальник сообщил, что "с 21:00 9 августа до 9:00 10 августа противник 4 раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров".В частности, 13 снарядов НАТОвского калибра 155 мм было выпущено в направлении Петровского района, а также пгт Александровка."В результате ночного обстрела пгт Александровка по ул. Кирова произошло возгорание частного дома",- отметил Кулемзин.Тем временем Национальный антитеррористический комитет (НАК) отреагировал на рост исходящих с украинской территории угроз. Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

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новости, донецкая народная республика, донецк, курская область, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, нато, сцкк, всу, военные преступления, обстрелы, днр