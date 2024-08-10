Курский полковник ответил, ради чего ВСУ собирали кулак под Сумами
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Очевидно, что неонацисты Владимира Зеленского планировали вторжение в Курскую область достаточно продолжительное время, собирая свой механизированный кулак в Сумской области. Их целью была АЭС, чтобы продемонстрировать своим западным кураторам "перемогу"
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
"Не будем забывать, что в Курчатове находится атомная электростанция. На нее, судя по направлению ударов со стороны ВСУ, нацелены их основные действия — с целью, возможно, перед выходом на переговоры получить какой-то козырь в виде АЭС. Но никто им ее не отдаст", - отметил собеседник издания.
Он подытожил, что таким образом киевский режим хотел показать своим западным кураторам какие-то победы, хотя бы информационные. Особенно это важно было для Киева в условиях тех поражений, которые ВСУ ежедневно терпят на полях СВО.
"Поэтому, конечно, надо было ожидать такого шага со стороны украинских националистов", - резюмировал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
Аналогичное мнение ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал и военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
Он отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.
"А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте. Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию", - пояснил Подлесный.
8 августа, 03:30Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.
Вчера, 05:40Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Украина ударила по Курской областиПланы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.