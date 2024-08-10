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Курский полковник ответил, ради чего ВСУ собирали кулак под Сумами

Курский полковник ответил, ради чего ВСУ собирали кулак под Сумами - 10.08.2024 Украина.ру

Курский полковник ответил, ради чего ВСУ собирали кулак под Сумами

Очевидно, что неонацисты Владимира Зеленского планировали вторжение в Курскую область достаточно продолжительное время, собирая свой механизированный кулак в Сумской области. Их целью была АЭС, чтобы продемонстрировать своим западным кураторам "перемогу"

2024-08-10T08:10

2024-08-10T08:10

2024-08-10T08:10

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.Он подытожил, что таким образом киевский режим хотел показать своим западным кураторам какие-то победы, хотя бы информационные. Особенно это важно было для Киева в условиях тех поражений, которые ВСУ ежедневно терпят на полях СВО."Поэтому, конечно, надо было ожидать такого шага со стороны украинских националистов", - резюмировал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Аналогичное мнение ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал и военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Он отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ."А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте. Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию", - пояснил Подлесный.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240808/1056728784.html

https://ukraina.ru/20240809/1056777035.html

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новости, курская область, украина.ру, дрг, всу, сумы, полковник