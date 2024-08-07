Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного
22:42 07.08.2024 (обновлено: 23:39 07.08.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВручение государственных наград родственникам журналистов, погибших на востоке Украины
Известный российский военный корреспондент Евгений Поддубный жив, но получил в Курской области ожоги и травмы головы. Об этом пишет бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, ссылаясь на источник
"Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Слава Богу! Будет теперь долго жить", - написал он в своем телеграм-канале.
Прежде Царев, ссылаясь на свои источники, сообщал, что Поддубный погиб в Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона.
Информацию о его смерти опроверг и телеграм-канал Readovka. По его данным, военкор находится в тяжелом состоянии в больнице.
"Поддубный выжил. После атаки дрона ВСУ на машину военкора он получил серьезные ожоги и травму головы. Сейчас Евгений доставлен в больницу Курской области, его состояние оценивается как тяжело", - сообщает СМИ.
Помимо этого, в сети появились кадры очевидцев, на которых, как утверждается, запечатлен момент госпитализации Евгения Поддубного в больницу.
Ранее ряд СМИ, в том числе федеральных, похоронили Поддубного, вспомнив все его заслуги.
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