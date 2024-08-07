https://ukraina.ru/20240807/1056748373.html

Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного

Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного - 07.08.2024 Украина.ру

Источники опровергают гибель российского военкора Поддубного

Известный российский военный корреспондент Евгений Поддубный жив, но получил в Курской области ожоги и травмы головы. Об этом пишет бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, ссылаясь на источник

2024-08-07T22:42

2024-08-07T22:42

2024-08-07T23:39

новости

курская область

поддубный

олег царев

верховная рада

вооруженные силы украины

сво

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Прежде Царев, ссылаясь на свои источники, сообщал, что Поддубный погиб в Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона.Информацию о его смерти опроверг и телеграм-канал Readovka. По его данным, военкор находится в тяжелом состоянии в больнице.Помимо этого, в сети появились кадры очевидцев, на которых, как утверждается, запечатлен момент госпитализации Евгения Поддубного в больницу. Ранее ряд СМИ, в том числе федеральных, похоронили Поддубного, вспомнив все его заслуги.

https://ukraina.ru/20240807/1056732738.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, поддубный, олег царев, верховная рада, вооруженные силы украины, сво