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Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы

Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы - 09.08.2024 Украина.ру

Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы

Курская область примет дополнительную группировку сил и средств Тульского спасательного центра МЧС. Об этом сообщил 9 августа врио губернатора области Алексей Смирнов

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

мчс

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Группировка отправлена по решению главы МЧС России Александра Куренкова. В её составе 16 единиц техники и 80 специалистов, в том числе пиротехники."Сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения, а также любую другую необходимую помощь. Пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории", - рассказал врио губернатора Курской области.Тем временем, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину

курская область

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), мчс