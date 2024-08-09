Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы - 09.08.2024 Украина.ру
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Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы
Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы - 09.08.2024 Украина.ру
Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы
Курская область примет дополнительную группировку сил и средств Тульского спасательного центра МЧС. Об этом сообщил 9 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:03
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
мчс
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Группировка отправлена по решению главы МЧС России Александра Куренкова. В её составе 16 единиц техники и 80 специалистов, в том числе пиротехники."Сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения, а также любую другую необходимую помощь. Пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории", - рассказал врио губернатора Курской области.Тем временем, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину
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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), мчс
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), МЧС

Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы

18:03 09.08.2024
 
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
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Курская область примет дополнительную группировку сил и средств Тульского спасательного центра МЧС. Об этом сообщил 9 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
Группировка отправлена по решению главы МЧС России Александра Куренкова. В её составе 16 единиц техники и 80 специалистов, в том числе пиротехники.
"Сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения, а также любую другую необходимую помощь. Пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории", - рассказал врио губернатора Курской области.
Тем временем, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину
 
НовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)МЧС
 
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