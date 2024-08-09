Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы
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Курская область примет дополнительную группировку сил и средств Тульского спасательного центра МЧС. Об этом сообщил 9 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
Группировка отправлена по решению главы МЧС России Александра Куренкова. В её составе 16 единиц техники и 80 специалистов, в том числе пиротехники.
"Сотрудники ведомства окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории и в пункты временного размещения, а также любую другую необходимую помощь. Пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории", - рассказал врио губернатора Курской области.
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