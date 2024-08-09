В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю - 09.08.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю - 09.08.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю
В зоне СВО с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России
2024-08-09T17:32
2024-08-09T17:32
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В течение недели российскими средствами ПВО сбиты три истребителя ВВС Украины - два МиГ-29 и Су-27, сообщили в Минобороны РФ. Также сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотных летательных аппаратов."Сегодня ночью силами Черноморского флота отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. В ходе отражения атаки все безэкипажные катера уничтожены", - добавили в Минобороны РФ.Там также отметили, что всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 637 самолётов, 278 вертолётов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в публикации Украина.ру приводились данные по украинским потерям на курском участке - подробности в материале Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области
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новости, россия, вооруженные силы украины, ввс украины, черноморский флот, миг-29, су-27, вмс украины, бпла, дроны, катер, сводка, минобороны рф, севастополь, scalp , himars, зрк patriot, atacms, пво, сво, потери всу, военнопленные
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, Черноморский флот, МиГ-29, су-27, ВМС Украины, БПЛА, дроны, катер, сводка, Минобороны РФ, Севастополь, SCALP , HIMARS, ЗРК Patriot, ATACMS, ПВО, СВО, потери ВСУ, военнопленные

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю

17:32 09.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В зоне СВО с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России
В течение недели российскими средствами ПВО сбиты три истребителя ВВС Украины - два МиГ-29 и Су-27, сообщили в Минобороны РФ.
Также сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотных летательных аппаратов.
"Сегодня ночью силами Черноморского флота отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. В ходе отражения атаки все безэкипажные катера уничтожены", - добавили в Минобороны РФ.
Там также отметили, что всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 637 самолётов, 278 вертолётов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в публикации Украина.ру приводились данные по украинским потерям на курском участке - подробности в материале Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныЧерноморский флотМиГ-29су-27ВМС УкраиныБПЛАдроныкатерсводкаМинобороны РФСевастопольSCALPHIMARSЗРК PatriotATACMSПВОСВОпотери ВСУвоеннопленные
 
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