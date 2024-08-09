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В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю - 09.08.2024 Украина.ру

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю

В зоне СВО с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России

2024-08-09T17:32

2024-08-09T17:32

2024-08-09T17:32

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В течение недели российскими средствами ПВО сбиты три истребителя ВВС Украины - два МиГ-29 и Су-27, сообщили в Минобороны РФ. Также сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотных летательных аппаратов."Сегодня ночью силами Черноморского флота отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. В ходе отражения атаки все безэкипажные катера уничтожены", - добавили в Минобороны РФ.Там также отметили, что всего с начала СВО противник потерял уничтоженными 637 самолётов, 278 вертолётов, 29507 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17004 танка и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13050 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24562 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в публикации Украина.ру приводились данные по украинским потерям на курском участке - подробности в материале Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области

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