Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область - 09.08.2024 Украина.ру
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Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область - 09.08.2024 Украина.ру
Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию с врагом. И уничтожение ВСУ под Курском будет только одним из шагов к победе над нацистским киевским режимом. Дальше ВС РФ предстоит гнать противника по всем фронтам
2024-08-09T17:06
2024-08-09T17:08
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
всу
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украина.ру
атака
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он отметил, что сейчас главное - не дать противнику закрепиться, подтянуть к Курскому региону ресурсы и ПВО и уничтожить врага, не дав ему выйти на оперативный простор.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, украина, украина.ру, атака
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, Украина.ру, атака

Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область

17:06 09.08.2024 (обновлено: 17:08 09.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Читать в
России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию с врагом. И уничтожение ВСУ под Курском будет только одним из шагов к победе над нацистским киевским режимом. Дальше ВС РФ предстоит гнать противника по всем фронтам
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он отметил, что сейчас главное - не дать противнику закрепиться, подтянуть к Курскому региону ресурсы и ПВО и уничтожить врага, не дав ему выйти на оперативный простор.
"Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник. Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий", - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.
12:39
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской областиПроисходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена
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"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Вчера, 03:30
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
05:40
Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Украина ударила по Курской областиПланы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
 
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