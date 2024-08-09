Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
17:06 09.08.2024 (обновлено: 17:08 09.08.2024)
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию с врагом. И уничтожение ВСУ под Курском будет только одним из шагов к победе над нацистским киевским режимом. Дальше ВС РФ предстоит гнать противника по всем фронтам
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он отметил, что сейчас главное - не дать противнику закрепиться, подтянуть к Курскому региону ресурсы и ПВО и уничтожить врага, не дав ему выйти на оперативный простор.
"Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник. Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий", - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.
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Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.