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Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область

Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область - 09.08.2024 Украина.ру

Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область

России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию с врагом. И уничтожение ВСУ под Курском будет только одним из шагов к победе над нацистским киевским режимом. Дальше ВС РФ предстоит гнать противника по всем фронтам

2024-08-09T17:06

2024-08-09T17:06

2024-08-09T17:08

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он отметил, что сейчас главное - не дать противнику закрепиться, подтянуть к Курскому региону ресурсы и ПВО и уничтожить врага, не дав ему выйти на оперативный простор.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html

https://ukraina.ru/20240809/1056787156.html

https://ukraina.ru/20240808/1056728784.html

https://ukraina.ru/20240809/1056777035.html

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, украина, украина.ру, атака