Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
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Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
Жителям приграничных районов Курской области в Воронежской области обеспечат наилучшие условия проживания. Такое обещание дал 9 августа воронежский губернатор Александр Гусев
2024-08-09T17:36
2024-08-09T17:36
новости
курская область
воронежская область
воронеж
олег гусев
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"Сегодня мы будем встречать ещё более 200 жителей приграничных районов Курской области. Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск; другие ещё находятся в пути", - сообщил губернатор.По его словам, колонна из Курской области проследует в сопровождении ГИБДД и учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области", а также представителей социальных служб города. "Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, - заверил Гусев. - Мы сделаем всё, чтобы наши соседи чувствовали себя в Воронежской области в безопасности и комфорте".Воронежский губерантор также пообещал продолжать оказывать помощь жителям соседней области. Он поблагодарил всех, кто включился в сбор средств и предметов первой необходимости.Ранее в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского специализированного детского дома. Прибыли и взрослые, которых определили в пункты временного размещения.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию с вторжением ВСУ в Курскую область в обзоре экспертных мнений Курск: что дальше?
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новости, курская область, воронежская область, воронеж, олег гусев
Новости, Курская область, Воронежская область, Воронеж, Олег Гусев

Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области

17:36 09.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Жителям приграничных районов Курской области в Воронежской области обеспечат наилучшие условия проживания. Такое обещание дал 9 августа воронежский губернатор Александр Гусев
"Сегодня мы будем встречать ещё более 200 жителей приграничных районов Курской области. Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск; другие ещё находятся в пути", - сообщил губернатор.
По его словам, колонна из Курской области проследует в сопровождении ГИБДД и учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области", а также представителей социальных служб города.

"Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, - заверил Гусев. - Мы сделаем всё, чтобы наши соседи чувствовали себя в Воронежской области в безопасности и комфорте".
Воронежский губерантор также пообещал продолжать оказывать помощь жителям соседней области. Он поблагодарил всех, кто включился в сбор средств и предметов первой необходимости.
"Вместе мы преодолеем любые трудности и победим!", - заявил Гусев.
Ранее в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского специализированного детского дома. Прибыли и взрослые, которых определили в пункты временного размещения.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию с вторжением ВСУ в Курскую область в обзоре экспертных мнений Курск: что дальше?
 
НовостиКурская областьВоронежская областьВоронежОлег Гусев
 
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