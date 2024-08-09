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Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
Жителям приграничных районов Курской области в Воронежской области обеспечат наилучшие условия проживания. Такое обещание дал 9 августа воронежский губернатор Александр Гусев
2024-08-09T17:36
2024-08-09T17:36
2024-08-09T17:36
новости
курская область
воронежская область
воронеж
олег гусев
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"Сегодня мы будем встречать ещё более 200 жителей приграничных районов Курской области. Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск; другие ещё находятся в пути", - сообщил губернатор.По его словам, колонна из Курской области проследует в сопровождении ГИБДД и учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области", а также представителей социальных служб города. "Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, - заверил Гусев. - Мы сделаем всё, чтобы наши соседи чувствовали себя в Воронежской области в безопасности и комфорте".Воронежский губерантор также пообещал продолжать оказывать помощь жителям соседней области. Он поблагодарил всех, кто включился в сбор средств и предметов первой необходимости.Ранее в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского специализированного детского дома. Прибыли и взрослые, которых определили в пункты временного размещения.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию с вторжением ВСУ в Курскую область в обзоре экспертных мнений Курск: что дальше?
курская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, воронежская область, воронеж, олег гусев
Новости, Курская область, Воронежская область, Воронеж, Олег Гусев
Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
Жителям приграничных районов Курской области в Воронежской области обеспечат наилучшие условия проживания. Такое обещание дал 9 августа воронежский губернатор Александр Гусев
"Сегодня мы будем встречать ещё более 200 жителей приграничных районов Курской области. Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск; другие ещё находятся в пути", - сообщил губернатор.
По его словам, колонна из Курской области проследует в сопровождении ГИБДД и учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области", а также представителей социальных служб города.
"Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, - заверил
Гусев. - Мы сделаем всё, чтобы наши соседи чувствовали себя в Воронежской области в безопасности и комфорте".
Воронежский губерантор также пообещал продолжать оказывать помощь жителям соседней области. Он поблагодарил всех, кто включился в сбор средств и предметов первой необходимости.
"Вместе мы преодолеем любые трудности и победим!", - заявил Гусев.
Ранее в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского специализированного детского дома. Прибыли и взрослые, которых определили в пункты временного размещения.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию с вторжением ВСУ в Курскую область в обзоре экспертных мнений Курск: что дальше?