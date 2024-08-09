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Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области

Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области - 09.08.2024 Украина.ру

Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области

Жителям приграничных районов Курской области в Воронежской области обеспечат наилучшие условия проживания. Такое обещание дал 9 августа воронежский губернатор Александр Гусев

2024-08-09T17:36

2024-08-09T17:36

2024-08-09T17:36

новости

курская область

воронежская область

воронеж

олег гусев

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"Сегодня мы будем встречать ещё более 200 жителей приграничных районов Курской области. Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск; другие ещё находятся в пути", - сообщил губернатор.По его словам, колонна из Курской области проследует в сопровождении ГИБДД и учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области", а также представителей социальных служб города. "Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, - заверил Гусев. - Мы сделаем всё, чтобы наши соседи чувствовали себя в Воронежской области в безопасности и комфорте".Воронежский губерантор также пообещал продолжать оказывать помощь жителям соседней области. Он поблагодарил всех, кто включился в сбор средств и предметов первой необходимости.Ранее в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского специализированного детского дома. Прибыли и взрослые, которых определили в пункты временного размещения.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию с вторжением ВСУ в Курскую область в обзоре экспертных мнений Курск: что дальше?

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новости, курская область, воронежская область, воронеж, олег гусев