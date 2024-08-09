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Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами - 09.08.2024 Украина.ру
Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
Публикации в открытых источниках интересуют врага, наносящего удары по Курской области. С призывом не облегчать работу врагу 9 августа выступил врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-09T17:33
2024-08-09T17:33
2024-08-09T17:33
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
пво
всу
соцсети
информационная безопасность
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"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - сообщил врио губернатора Курской области в своём ТГ-канале.Смирнов отметил, что из-за беспечного игнорирования таких правил погибают бьющиеся с врагом на курской земле.Ранее, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), пво, всу, соцсети, информационная безопасность
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), ПВО, ВСУ, соцсети, информационная безопасность
Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
Публикации в открытых источниках интересуют врага, наносящего удары по Курской области. С призывом не облегчать работу врагу 9 августа выступил врио губернатора области Алексей Смирнов
"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - сообщил врио губернатора Курской области в своём ТГ-канале.
Смирнов отметил, что из-за беспечного игнорирования таких правил погибают бьющиеся с врагом на курской земле.
"Враг использует все технические средства, не помогайте ему получать информацию ещё и из отрытых источников!",
- призвал
Смирнов.