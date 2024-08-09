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Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами

Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами - 09.08.2024 Украина.ру

Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами

Публикации в открытых источниках интересуют врага, наносящего удары по Курской области. С призывом не облегчать работу врагу 9 августа выступил врио губернатора области Алексей Смирнов

2024-08-09T17:33

2024-08-09T17:33

2024-08-09T17:33

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

пво

всу

соцсети

информационная безопасность

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"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - сообщил врио губернатора Курской области в своём ТГ-канале.Смирнов отметил, что из-за беспечного игнорирования таких правил погибают бьющиеся с врагом на курской земле.Ранее, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину

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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), пво, всу, соцсети, информационная безопасность