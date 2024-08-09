Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами - 09.08.2024 Украина.ру
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Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами - 09.08.2024 Украина.ру
Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
Публикации в открытых источниках интересуют врага, наносящего удары по Курской области. С призывом не облегчать работу врагу 9 августа выступил врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-09T17:33
2024-08-09T17:33
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
пво
всу
соцсети
информационная безопасность
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"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - сообщил врио губернатора Курской области в своём ТГ-канале.Смирнов отметил, что из-за беспечного игнорирования таких правил погибают бьющиеся с врагом на курской земле.Ранее, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), пво, всу, соцсети, информационная безопасность
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), ПВО, ВСУ, соцсети, информационная безопасность

Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами

17:33 09.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Публикации в открытых источниках интересуют врага, наносящего удары по Курской области. С призывом не облегчать работу врагу 9 августа выступил врио губернатора области Алексей Смирнов
"Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - сообщил врио губернатора Курской области в своём ТГ-канале.
Смирнов отметил, что из-за беспечного игнорирования таких правил погибают бьющиеся с врагом на курской земле.
"Враг использует все технические средства, не помогайте ему получать информацию ещё и из отрытых источников!", - призвал Смирнов.
Ранее, как сообщала Украина.ру, В Курской области объявили набор в добровольную дружину
 
НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)ПВОВСУсоцсетиинформационная безопасность
 
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