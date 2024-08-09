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Царёв объяснил, что является виной ситуации под Курском

Царёв объяснил, что является виной ситуации под Курском - 09.08.2024 Украина.ру

Царёв объяснил, что является виной ситуации под Курском

Экономика Украины не настолько ослаблена, чтобы деградировала боеспособность ВСУ. Об этом 9 августа заявил бывший украинский депутат Олег Царёв

2024-08-09T17:39

2024-08-09T17:39

2024-08-09T17:39

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По мнению Царёва, "виной ситуации под Курском является состояние, которое великий классик описал как "Головокружение от успехов"."Хочу обратить внимание на один из источников такой эйфории — это доминирующее в России представление о полном разрушении экономики Украины в результате весенних ударов по украинской энергосистеме, - пояснил Царёв подписчикам своего ТГ-канал. - Да, наши ракеты действительно вывели из строя большое число тепло-гидроэлектростанций Украины. Но их побочным эффектом стало и наше искаженное представление об украинской экономической реальности".Царёв обратил внимание на отсутствии графиков отключения в сообщениях Минэнерго Украины с 30 июля. Это может указывать на то, "что экономика Украины в целом стала оправляться от этих ударов".Он также обратил внимание на данные Минфина о сборе НДС с произведенных на Украине товаров. Из этих цифр в условиях засекречивания украинской статистики видна динамика производства."Да, рост налоговых поступлений даже вкупе с огромной зарубежной помощью не позволяет Украине в заметных масштабах увеличивать численность армии или затраты на производство оружия. Однако состояние объективно не слишком истощенной экономики страны позволяет поддерживать боеспособность ВСУ на стабильном нынешнем уровне, и, как мы видим по событиям в Курской области, этот уровень является весьма опасным", -сделал вывод Царёв.Тема рассматривалась в публикации Украина.ру Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16

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новости, украина, россия, курская область, олег царев, вооруженные силы украины, минэнерго, минфин, экономика, всу, военная помощь