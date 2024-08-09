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Воспитательницу детсада в Харькове будут судить за "антиукраинские взгляды"

Воспитательницу детсада в Харькове будут судить за "антиукраинские взгляды" - 09.08.2024 Украина.ру

Воспитательницу детсада в Харькове будут судить за "антиукраинские взгляды"

Обвинительный акт в отношении 55-летней работницы детского сада Харькова, обвиняемой в шпионаже, дискредитации ВСУ и ряде других деяний, подготовлен и отправлен в суд Фрунзенского района Харькова. Об этом сообщает Харьковская прокуратура

2024-08-09T15:52

2024-08-09T15:52

2024-08-09T15:52

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Украинские следователи считают, что с сентября 2023 года воспитательница детсада передавала российскому военнослужащему координаты ВСУ. Они уверены, что 55-летняя обвиняемая таким образом помогала российским ВКС наносить воздушные удары по Харькову.Кроме того, работница детсада обвиняется в отрицании "российской агрессии", активном распространении "антиукраинских взглядов" в неких "пророссийских чатах", а также в "дискредитации защитников" (из контекста следует, что ВСУ).Харьковчанку арестовали и содержат под стражей. Ей угрожают лишением свободы на восемь лет.Тем временем, как сообщала Украина.ру, На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию

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новости, харьков, украина, вооруженные силы украины, вкс, репрессии, хроника репрессий, прокуратура, партизаны