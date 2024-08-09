"Искали наиболее слабое место в нашей обороне": подполковник о роли Запада в атаке ВСУ на Курскую область
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
На активизацию боевых действий под Курском ВСУ воодушевила не поставка Украине американских истребителей F-16. Киевский режим атакует российский регион для укрепления своей позиции на переговорах и с целью показать западному спонсору свои "успехи". Это значит, что попытку прорыва украинское командование, очевидно, планировало уже давно
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
"Подготовка к данной войсковой операции ВСУ [под Курском], наверное, велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Украины, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными беспилотными разведывательными системами. Весь Запад действовал в интересах Киева. Они искали наиболее слабое место в нашей обороне, выбрали его и пытались реализовать свой террористический замысел", - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.
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С тем, что неонацисты Зеленского планировали вторжение в Курскую область достаточно продолжительное время, собирая свой механизированный кулак в Сумской области, согласился и полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
В беседе с журналистами издания Украина.ру он заявил, что целью ВСУ была АЭС, которой они смогли бы сыграть как козырем на переговорах, а также продемонстрировать своим западным кураторам "перемогу на фоне ежедневных неудач украинской армии на полях СВО.
Аналогичное мнение в интервью изданию Украина.ру высказал и военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
Он отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.
"А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте. Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию", - пояснил Подлесный.
Вчера, 03:30Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.
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Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.