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Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском

Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском - 09.08.2024 Украина.ру

Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском

Сербский город Ниш окрасился в цвета российского флага в знак поддержки своего города-побратима Курска. О состоявшейся 8 августа акции солидарности сообщила официальный представители МИД России Мария Захарова

2024-08-09T15:36

2024-08-09T15:36

2024-08-09T15:36

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В опубликованной видеозаписи виден мост крупного сербского города в подсветке российского триколора. На мосту участники акции растянули транспарант и провели акцию с фаерами и российскими триколорами."В акции поддержки приняло участие Общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус", вывесив в центре города баннер с надписью "Курск, Ниш с тобой", - сообщила Захарова. Как сообщала Украина.ру, после начала СВО общественность Сербии неоднократно проводила акции солидарности с Россией. При этом ВСУ снабжаются оружием и боеприпасами сербского производства. Непростую ситуацию анализировал Владимир Зотов в публикации Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов

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новости, россия, курск, сербия, мария захарова, всу, солидарность, города-побратимы, европа, балканы