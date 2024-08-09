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Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском
Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском - 09.08.2024 Украина.ру
Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском
Сербский город Ниш окрасился в цвета российского флага в знак поддержки своего города-побратима Курска. О состоявшейся 8 августа акции солидарности сообщила официальный представители МИД России Мария Захарова
2024-08-09T15:36
2024-08-09T15:36
2024-08-09T15:36
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В опубликованной видеозаписи виден мост крупного сербского города в подсветке российского триколора. На мосту участники акции растянули транспарант и провели акцию с фаерами и российскими триколорами."В акции поддержки приняло участие Общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус", вывесив в центре города баннер с надписью "Курск, Ниш с тобой", - сообщила Захарова. Как сообщала Украина.ру, после начала СВО общественность Сербии неоднократно проводила акции солидарности с Россией. При этом ВСУ снабжаются оружием и боеприпасами сербского производства. Непростую ситуацию анализировал Владимир Зотов в публикации Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курск, сербия, мария захарова, всу, солидарность, города-побратимы, европа, балканы
Новости, Россия, Курск, Сербия, Мария Захарова, ВСУ, солидарность, города-побратимы, Европа, Балканы
Сербский Ниш провёл акцию солидарности с Курском
Сербский город Ниш окрасился в цвета российского флага в знак поддержки своего города-побратима Курска. О состоявшейся 8 августа акции солидарности сообщила официальный представители МИД России Мария Захарова
В опубликованной видеозаписи виден мост крупного сербского города в подсветке российского триколора. На мосту участники акции растянули транспарант и провели акцию с фаерами и российскими триколорами.
"В акции поддержки приняло участие Общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус", вывесив в центре города баннер с надписью "Курск, Ниш с тобой", - сообщила Захарова.
Как сообщала Украина.ру, после начала СВО общественность Сербии неоднократно проводила акции солидарности с Россией. При этом ВСУ снабжаются оружием и боеприпасами сербского производства. Непростую ситуацию анализировал Владимир Зотов в публикации Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов