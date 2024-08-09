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Бои, ЧС и наёмники в Курской области, атаки и удары. Главное на Украине на 13:00 9 августа

Бои, ЧС и наёмники в Курской области, атаки и удары. Главное на Украине на 13:00 9 августа - 09.08.2024 Украина.ру

Бои, ЧС и наёмники в Курской области, атаки и удары. Главное на Украине на 13:00 9 августа

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера. СМИ сообщили об участии грузинских наёмников в боях в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-09T13:00

2024-08-09T13:00

2024-08-09T13:00

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Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования", — отметили в МЧС.Также РИА Новости со ссылкой на американский порта War Zone сообщило, что в атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники.Как рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией в области, в нападении украинских военных на российский регион участвуют "около 120" боевиков "Грузинского легиона"* (запрещённая в РФ террористическая группировка — Ред.).Как уточняли в ФСБ ранее, данную группировку создали в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины.В ходе СВО грузинские наёмники отличились убийствами военнопленных и мародёрством.При этом Украину поддерживает в атаке на Курскую область Запад. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Евросоюз не будет отказываться от поддержки Украины из-за того, что она атаковала Курскую область.Также западные страны отказываются комментировать использование их оружия для атаки на Курскую область.Бои в Курской области и атаки на другие регионы РоссииДнём 9 августа Минобороны России рассказало об отражении атаки на Курскую область."Вооружённые силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении. Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населённого пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак"", - указывалось в сообщении министерства обороны.Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам ВСУ на территории Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в т.ч. четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Краб" и 152 мм орудие Д-20", - сообщили в Минобороны РФ.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 42 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 21 обстрел, на горловском — 20 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 116 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 29 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 6снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 9 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) - по ул. Школьной пострадал мужчина 1981 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Каховка — 2; Великие Копани — 3; Голая Пристань — 3; Малая Лепетиха — 4; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Алёшки, и Днепряны.Информация о пострадавших и последствиях уточняется.Утром 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде после воздушной атаки выбиты окна в 54 квартирах 9 МКД. В 12 частных домовладениях повреждено остекление, посечены кровли и заборы. Также повреждения получили 61 автомобиль, 4 социальных объекта, в том числе детский сад, и 4 коммерческих объекта. Ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь на месте", - отмечалось в сводке.В Белгородском районе по посёлку Северный, сёлам Бессоновка, Ближняя Игуменка, Вергилевка, Веселая Лопань, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори в ходе 7 обстрелов были выпущены 41 боеприпас и 3 беспилотника."Случилось самое страшное — в результате обстрела села Бессоновка погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Пострадал один мирный житель. Мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. Врачи делают все, чтобы спасти его жизнь. В результате атак повреждения получили 4 квартиры в 3 МКД, 15 частных домовладений, 3 надворные постройки, 14 автомобилей, сельхозпредприятие и 3 социальных объекта", - сообщил Гладков.В Борисовском районе по селу Байцуры, хуторам Климовое и Лозовая Рудка были нанесены удары 3 БпЛА и 10 боеприпасами в ходе 2 обстрелов. В результате атак пострадали 3 частных домовладения.В Валуйском городском округе по поселку Уразово и селу Старый Хутор было выпущено 4 боеприпаса. Есть повреждения на объекте электроснабжения.В Грайворонском городском округе по сёлам Дроновка, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 43 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и 1 БпЛА. Обошлось без повреждений.В Краснояружском районе атакам подверглись поселки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье. Были нанесены удары 9 БпЛА и 59 боеприпасами в ходе 14 обстрелов. Пострадавших и повреждений нет.В Новооскольском городском округе в результате атаки беспилотника повреждён ангар на территории промышленного предприятия. Возгорание ликвидировано.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 29 БПЛА. Обошлось без последствий на земле.В Старооскольском городском округе по городу Старый Оскол выпущен один БпЛА. Был повреждён 1 легковой автомобиль и 2 частных дома."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Середа, Терезовка, Безлюдовка, хуторам Панков и Балки выпущено 26 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и 5 БпЛА. К большому горю, в городе Шебекино погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Два мирных жителя получили ранения. Мужчину с ранением голени доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, второму — оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась. Повреждены 18 частных домов, 9 МКД, 10 автомобилей, 4 гаража, торговые модули и линия электроснабжения", - сообщил Гладков.Позднее он рассказал о том, что 9 августа украинские военные атаковали село Старый Хутор, хутор Климовское и село Нежеголь. Во всех случаях обошлось без пострадавших.В приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённая обстановка.Об оценках происходящего на Украине — в статье Сергея Зуева "Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война".

https://ukraina.ru/20240809/1056778982.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вячеслав гладков, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, мчс, иностранные наемники