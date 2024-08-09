Борьба с терроризмом. Путин поднял важный вопрос на совещании с постоянными членами Совбеза - 09.08.2024 Украина.ру
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Борьба с терроризмом. Путин поднял важный вопрос на совещании с постоянными членами Совбеза
Борьба с терроризмом. Путин поднял важный вопрос на совещании с постоянными членами Совбеза - 09.08.2024 Украина.ру
Борьба с терроризмом. Путин поднял важный вопрос на совещании с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин 9 августа на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом
2024-08-09T14:17
2024-08-09T14:17
владимир путин
новости
россия
курская область
украина
совбез
фсб
терроризм
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"Сегодня на повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совбеза очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом", - сказал российский лидер и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек вторглись на территорию Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Минобороны РФ сообщило, что атаковавшие за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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владимир путин, новости, россия, курская область, украина, совбез, фсб, терроризм
Владимир Путин, Новости, Россия, Курская область, Украина, Совбез, ФСБ, терроризм

Борьба с терроризмом. Путин поднял важный вопрос на совещании с постоянными членами Совбеза

14:17 09.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Президент России Владимир Путин 9 августа на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом
"Сегодня на повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совбеза очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом", - сказал российский лидер и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек вторглись на территорию Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Минобороны РФ сообщило, что атаковавшие за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
Владимир ПутинНовостиРоссияКурская областьУкраинаСовбезФСБтерроризм
 
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