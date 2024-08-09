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Дороги к Саур-Могиле в ДНР почти отремонтированы - Хуснуллин
Дороги к Саур-Могиле в ДНР почти отремонтированы - Хуснуллин - 09.08.2024 Украина.ру
Дороги к Саур-Могиле в ДНР почти отремонтированы - Хуснуллин
Ремонт основного подъезда к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в ДНР готов на 95%. Об этом 9 августа сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин
2024-08-09T13:44
2024-08-09T13:44
2024-08-09T13:44
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"Работы на основном ходе завершили к майским праздникам, чтобы у жителей и гостей региона была возможность приехать, почтить память воинов, сражавшихся здесь летом 1943 года, а также ополченцев, которые вели битву за Донбасс в 2014 году", – сказал политик.На сайте правительства значится, что в ДНР ремонтируют сразу три автомобильные дороги, которые ведут к одному из главных мемориальных комплексов региона.По словам Хуснуллина, сейчас обновляют порядка 17 километров трассы Снежное – Мариновка, 30 километров от Мануйловки до Дмитровки и около 10 километров подъезда к кургану.Мемориал в честь разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны был сильно поврежден в 2014 году в ходе сражений между силами ДНР и украинскими силовиками. А статуя солдата и обелиск были разрушены до основания. В сентябре 2022 года мемориал открыли после первого этапа восстановления.Подробнее о важности мемориала - в материале Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, россия, донбасс, марат хуснуллин, дороги, мемориал
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Марат Хуснуллин, дороги, мемориал
Дороги к Саур-Могиле в ДНР почти отремонтированы - Хуснуллин
Ремонт основного подъезда к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в ДНР готов на 95%. Об этом 9 августа сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин
"Работы на основном ходе завершили к майским праздникам, чтобы у жителей и гостей региона была возможность приехать, почтить память воинов, сражавшихся здесь летом 1943 года, а также ополченцев, которые вели битву за Донбасс в 2014 году", – сказал политик.
На сайте правительства значится, что в ДНР ремонтируют сразу три автомобильные дороги, которые ведут к одному из главных мемориальных комплексов региона.
По словам Хуснуллина, сейчас обновляют порядка 17 километров трассы Снежное – Мариновка, 30 километров от Мануйловки до Дмитровки и около 10 километров подъезда к кургану.
Мемориал в честь разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны был сильно поврежден в 2014 году в ходе сражений между силами ДНР и украинскими силовиками. А статуя солдата и обелиск были разрушены до основания. В сентябре 2022 года мемориал открыли после первого этапа восстановления.
Подробнее о важности мемориала - в материале Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего на сайте Украина.ру.