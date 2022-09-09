Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего - 09.09.2022 Украина.ру
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Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего
Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего - 09.09.2022 Украина.ру
Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего
В ДНР Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила, на котором изображены герои Великой Отечественной и нынешние павшие герои, сообщает корреспондент РИА Новости
2022-09-09T07:54
2022-09-09T07:55
саур-могила
новости
донбасс
герои
памятник
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8 сентября на вершине мемориала впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь, который привезли с Вечного огня у Московского Кремля.На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Решение о восстановлении памятника советским воинам, погибшим в боях за Донбасс во время Великой Отечественной войны, было принято в мае президентом России Владимиром Путиным.Средства на восстановление мемориала были выделены из резервного фонда президента.Кириенко рассказал, что мемориальный комплекс был восстановлен за три месяца, хотя в советские времена на поэтапное строительство памятника, которое началось в 1967 году, ушло несколько лет.Уникальность восстановленного памятника заключается в том, что на его обелиске запечатлены герои Великой Отечественной и нынешние павшие герои, защищавшие Донбасс, что отражает "реально существующую связь поколений", подчеркнул он.Строители собирали разрушенные барельефы из обломков, как мозаику. Также были установлены три новых пилона, на которых запечатлены современные защитники Донбасса. Каждое лицо на обелиске имеет фотографическое сходство.В частности, там есть изображение гвардии полковника Ольги Качуры, боровшейся за свободу Донбасса под позывным "Корса". Ольга погибла в начале августа, посмертно ей были присвоены звания Героя ДНР и Героя России.Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. Обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
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саур-могила, новости, донбасс, герои, памятник
Саур-Могила, Новости, Донбасс, герои, памятник

Мемориал "Саур-Могила" объединил героев прошлого и настоящего

07:54 09.09.2022 (обновлено: 07:55 09.09.2022)
 
Саур-Могила
Саур-Могила
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В ДНР Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила, на котором изображены герои Великой Отечественной и нынешние павшие герои, сообщает корреспондент РИА Новости
8 сентября на вершине мемориала впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь, который привезли с Вечного огня у Московского Кремля.
На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Решение о восстановлении памятника советским воинам, погибшим в боях за Донбасс во время Великой Отечественной войны, было принято в мае президентом России Владимиром Путиным.
Средства на восстановление мемориала были выделены из резервного фонда президента.
Кириенко рассказал, что мемориальный комплекс был восстановлен за три месяца, хотя в советские времена на поэтапное строительство памятника, которое началось в 1967 году, ушло несколько лет.
Уникальность восстановленного памятника заключается в том, что на его обелиске запечатлены герои Великой Отечественной и нынешние павшие герои, защищавшие Донбасс, что отражает "реально существующую связь поколений", подчеркнул он.
"То, что здесь сегодня возникло на Саур-Могиле, это такая живая связь поколений. Потому что авторы полностью возродили исторический мемориал, который посвящен героям Великой Отечественной войны, героической странице освобождения Донбасса", - заявил Кириенко.
Строители собирали разрушенные барельефы из обломков, как мозаику. Также были установлены три новых пилона, на которых запечатлены современные защитники Донбасса. Каждое лицо на обелиске имеет фотографическое сходство.
В частности, там есть изображение гвардии полковника Ольги Качуры, боровшейся за свободу Донбасса под позывным "Корса". Ольга погибла в начале августа, посмертно ей были присвоены звания Героя ДНР и Героя России.
Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.
В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. Обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
 
Саур-МогилаНовостиДонбассгероипамятник
 
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