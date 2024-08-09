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Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера
Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера - 09.08.2024 Украина.ру
Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера
Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили 9 августа в МЧС России
2024-08-09T12:26
2024-08-09T12:26
2024-08-09T12:26
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Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела в пятницу внеочередное заседание.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В четверг Минобороны РФ сообщило, что атаковавшие за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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мчс, новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, режим чс
МЧС, Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, режим ЧС
Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера
Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили 9 августа в МЧС России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела в пятницу внеочередное заседание.
"На повестке обсуждения – обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования", - указали в ведомстве.
В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что атаковавшие за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.