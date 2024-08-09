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Переворот в Бангладеш: новая серия бесконечной драмы

Переворот в Бангладеш: новая серия бесконечной драмы - 09.08.2024 Украина.ру

Переворот в Бангладеш: новая серия бесконечной драмы

В Народной Республике Бангладеш – самой густонаселенной стране планеты – произошел переворот, который привел к смене политической власти.

2024-08-09T14:10

2024-08-09T14:10

2024-08-09T14:10

эксклюзив

олег ясинский

бангладеш

пакистан

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В результате радикальных молодежных протестов вместо премьер-министра Шейх Хасины, лидера партии "Авами лиг" ("Народная лига"), к власти пришли националисты и либералы. Сторонников нового режима объединяет временное правительство во главе с нобелевским лауреатом, западным экономистом Мухаммадом Юнусом.Многие отечественные комментаторы – например, публицист Олег Ясинский – справедливо указывают на то, что события в Бангладеш достаточно очевидно напоминают сценарий так называемых "цветных революций", которые устраивали в разных частях планеты агенты влияния Запада.Но чтобы прокомментировать правоту этих слов, попытавшись спрогнозировать реальный сценарий предстоящего развития Бангладеш, необходимо обратиться к ее истории. А она представляет собой остросюжетную драму, растянутую на множество серий – благодаря деятельности бывших колонизаторов.Голод, разделение и войнаБангладеш прежде называлась Восточной Бенгалией. Собственно, само слово "Бангладеш" можно перевести с местного индоарийского языка бенгали как "страна бенгальцев".Низовья великих рек Ганг и Брахмапутра, где они сливаются между собой тысячью протоков, ниспадая к Бенгальскому заливу Индийского океана со склонов Гималайских гор, плодородны круглый год и славятся теплым климатом.Жить в этих местах хорошо – поэтому плотность населения составляет 1120 человек на квадратный километр. Причем сама страна, где проживает около 170 миллионов человек, является достаточно небольшой, занимая всего девяносто второе место по территории.98% населения Бангладеш составляют бенгальцы – потомки пришлого инодарийского населения и дравидских народов. А 89% граждан исповедуют ислам – в то время, как остальные в основном являются индуистами.Конечно, строго говоря, это еще не вся историческая Бенгалия. Существует западная часть региона – индийский штат Западная Бенгалия, куда входит историческая бенгальская столица Калькутта – в то время как столица Бангладеш находится в городе Дакка. И это разделение, как бы к нему сегодня ни относиться, является прямым последствием колониального правления Британской империи.Британская Ост-Индская компания к середине XVIII в целом захватила богатейшую часть Индостана в низовьях Ганга. К тому времени в Бенгалию проник ислам, и многочисленные местные государства были разрознены не только по этническому, но и по религиозному признаку, облегчая агрессивную экспансию английских купцов и военных.Но господство европейцев привело Бенгалию не к процветанию, а к катастрофе. Богатства Бенгалии массово вывозили в Европу. Народные бунты, в которых иногда вместе участвовали мусульмане и индуисты – например, восстание сипаев – беспощадно подавляли, уничтожая их лидеров.А в 1943 году, в плодороднейшей Бенгалии начался Великий голод, который унес до 3,8 миллионов жизней.Его причины известны. В условиях Второй мировой войны британская колониальная администрация увезла из Бенгалии десятки тысяч тонн выращенного на ее земле риса, а инфраструктура страны частично уничтожалась перед угрозой гипотетического японского вторжения из Бирмы. К тому времени, экспансия японцев заметно выдохлась – но продовольствие все равно забирали.Цены на рис сильно выросли, и простые люди просто не могли купить себе еду, спасаясь только за счет рыбной ловли.Трагедия получила в тогдашней Европе достаточную известность, однако это никогда не мешало британским антисоветским политикам спекулировать на теме голода тридцатых годов. Хотя катастрофические ситуации с нехваткой продовольствия случались во время британского господства и раньше.Тем не менее, в результате драматичной борьбы, ослабленная войной Британия была вынуждена дать Индостану долгожданную независимость. И тут оказалось, что колонизаторы довольно произвольно разделили огромный регион на индуистскую и исламскую составляющие.Первым государством стала Индия – хотя в стране осталось множество мусульман (около 13,10%). Тот же знаменитый комплекс Тадж-Махал в городе Агра, построенный под влиянием мавзолеев из Узбекистана, является для них одной из религиозных святынь – и таких мест немало.А исламской частью разделенного исторического региона оказался Пакистан – делившийся в то время на западный и восточный (то есть, на нынешние Пакистан и Бангладеш, которые поначалу находились в составе единого государства).Основные центры новой исламской станы – например, Карачи и Лахор – находились именно на западе, в долине реки Инд и ее притоков. Там была сосредоточена политическая жизнь, там находились деньги. А вот восточные пакистанцы – бенгальцы-мусульмане из низовий Ганга и Брахмапутры, оказались далеко на периферии. И это вызывало у них растущее недовольство.Шейх Муджибур Рахман – "Друг бенгальца" и союзник МосквыПолитическую элиту будущей Бангладеш представлял активный бенгальский политик – шейх Муджибур Рахман, также известный под прозвищем "Бангабандху" – "Друг бенгальца". Именно он организовал еще в 1949 году невероятно популярную среди бенгальских мусульман партию "Авами лиг". Западные пакистанские власти неоднократно заключали его под арест, обвиняя в сепаратизме, но популярность Рахмана от этого только росла.В итоге в 1971 году между западным и восточным Пакистанами началась кровопролитная гражданская война. Прибывшей с запада пакистанской регулярной армии противостояли "мукти-бахини", освободительная армия местных бенгальских партизан.Однако их активно поддерживала Индия, которая вступила в войну с советским оружием, а военно-морской флот СССР умело нейтрализовал действия американских кораблей, которые пришли помочь Пакистану. Именно эти действия во многом предопределили победу бенгальцев – несмотря на противодействие со стороны НАТО.Восточная Бенгалия – Бангладеш – стала независимым государством. Ее гимном выбрали стихи самого знаменитого бенгальца в мире – поэта Рабиндраната Тагора. А шейх Муджибур Рахман оказался весьма благодарным политиком, который ориентировался на СССР и на Индию.В 1972 году он приехал в Москву, потом лечился в Советском Союзе, и в целом планировал развивать экономику своей страны по пятилетнему плану, согласно рекомендациям команды Алексея Косыгина, для надежности включив в состав "Авами лиг" местных социалистов и коммунистов.Увы, США тоже действовали, стремились взять реванш за победу Бангладеш в войне с Пакистаном.15 августа 1975 года группа военных заговорщиков, которых связывают в англоязычном интернете с влиянием ЦРУ, зверски убила Рахмана и почти всю его семью – жену, сыновей, брата, внука, племянника и его жену, а также случайно оказавшихся в доме друзей.Спаслись лишь две дочери отца-основателя Бангладеш – Хасина и Рехана, потому что они гостили тогда за границей.Затем начались убийства сторонников Рахмана из руководства партии "Авами лиг". К власти пришли военные и консервативные националисты. Причем непосредственным участникам казни Рахмана дали иммунитет от судебного преследования.Возвращение ХасиныВремя после переворота было потерянным для развития Бангладеш. Страна в течение многих лет стабильно возглавляла антирейтинги самых бедных государств мира, у власти находились коррумпированные политики или диктаторы, которые постоянно менялись.Ухудшились даже отношения с Индией, несмотря на ее роль в борьбе за независимость Бангладеш – потому что бангладешские националисты затеяли с индийцами тяжбу о разделении воды в Ганге. В страну проникал западный капитал – но только для того, чтобы почти бесплатно эксплуатировать женщин на ткацких фабриках.Ситуация начала улучшаться в 1998 году, когда Шейх Хасина – выжившая дочка Муджибура Рахмана, которая сама принимала в юности участие в освободительной борьбе против Пакистана – заняла пост премьер-министра Бангладеш. Она делала упор на всеобщее образование, развитие промышленности, создание минимальных социальных гарантий для населения и обеспечение экономической стабильности.Это нравилось не всем. В 2001 году на Шейх Хасину совершили покушение, а по стране прокатилась волна кровавых погромов, которые организовали националисты. Но уже в 2009-м дочь легендарного "Бангабандху" вернулась к власти, а партия "Авами лиг" вскоре снова стала правящей, получив 224 из 300 мест в парламенте.Экономика Бангладеш росла, а страна старалась поддерживать хорошие отношения со многими странами и не забывала о традиционных связях с Россией.В 2011 году россияне заключили соглашение о строительстве атомной электростанции "Руппур", которая должна была решить основные энергетические потребности густонаселенного государства.Китай предоставил Дакке кредиты на сумму более 5 миллиардов долларов, под различные инфраструктурные проекты – на Ганге обнаружили природный газ и уран, а Пекин был заинтересован в создании торгового коридора BCIM (Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма).Казалось, что Бангладеш наконец встает на ноги. C 2009 по 2023 год, по данным Всемирного банка, объем ВВП этой бедной азиатской страны вырос более чем в четыре раза – со 102 млрд до 437 млрд. долларов. А уровень бедности, напротив, ощутимо снизился – с 31,5% в 2010 году до 18,7% в 2022 году.В Бангладеш даже начали попадать туристы, которые раньше ее просто боялись. Они обращали внимание, что почти половину населения страны составляет молодежь, и положительные изменения в обществе не всегда поспевают за ростом населения.Это использовала в своих целях националистическая оппозиция, которая раз за разом организовывала против Шейх Хасины молодежные протесты под разными поводами. Благо, молодежь была ничем особо не занята, а протестовать студентам никто не мешал.В этот раз недовольство вызвало восстановление льгот для "мукти-бахини" – тридцатипроцентные квоты для потомков участников освободительной войны 1971 года, которая сделала Бангладеш независимым государством. В частности, эти преференции улучшали льготникам доступ к получению государственных должностей.Это понравилось не всем, и в Дакке снова начались кровавые потасовки. В правительстве согласились отменить свое решение, но недовольные, опиравшиеся на поддержку армии, не стали искать компромиссов, а бесхитростно захватили власть. Шейх Хасина опять покинула Бангладеш, а ее правительственную резиденцию безобразно разграбили – что напомнило многим украинские события 2014 года.Нельзя сказать, чтобы такой сценарий событий оказался большим сюрпризом для бангладешских политиков.Нобелевка за микрокредитыПредседателем временного правительства Бангладеш назначен характерный персонаж – банкир Мухаммад Юнус, профессор экономики в университете Теннеси. Этот стипендиат программы Фулбрайта много лет учился и жил в США. Бенгалец Юнус был женат на Вере Форостенко, девушке из семьи русских эмигрантов, изучавшей русскую литературу. Но брак в итоге распался – потому что Вера хотела проживать в Америке, а не в Бангладеш.Юнус прославился тем, что внедрял у себя на родине печально известное в мире микрокредитование. Как заявлял сам банкир, оно осуществлялось на особенных, выгодных для бедных крестьян условиях, якобы стимулируя их к открытию собственного социального бизнеса. И в 2006 году ему вручили за это Нобелевскую премию.Однако в душещипательную историю про спасительные кредиты для бедняков не поверили даже на Западе. Издание The Guardian назвало ее "неолиберальной сказкой". Как удалось выяснить журналистам, бангладешцы обычно брали деньги не на "социальный бизнес", а на самое необходимое – свадьбы, похороны, медицинские услуги или образование. Никакой выгоды им это не приносило, а сравнительно недавно Юнуса даже оштрафовали за нарушение трудового законодательства.Что будет с Бангладеш завтра? Скорее всего, страна окажется в периоде длительной социальной и политической нестабильности, потому что основные социальные проблемы такого бедного общества проамериканское правительство не решит – микрокредиты здесь не помогут.Можно надеяться, что разрыва между Москвой и Даккой не будет – отношение к России у жителей Бангладеш традиционно хорошее, что связано с большой помощью от Советского Союза в период обретения независимости. Нынешнее поколение еще помнит эту поддержку, с чем обычно считаются и политики. Так что основные экономические проекты должны в любом случае сохраниться.Ну а сторонники в очередной раз отстраненной от власти партии "Авами лиг" будут продолжать борьбу за власть, как они уже делали это раньше – возможно, не без содействия Китая, которому теперь придется конкурировать с американцами и в этой части планеты.Новая оппозиция будет опираться на ту часть общества Бангладеш, которая поддерживала отстраненную Шейх Хасину.А это значит, что в сложной истории Бангладеш еще может произойти немало событий.Ещё о происходящем в регионе: Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота

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эксклюзив, олег ясинский, бангладеш, пакистан, индия, всемирный банк, цру, нато