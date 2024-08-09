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Британский депутат предложил арестовывать за религиозные выкрики на улицах

Британский депутат предложил арестовывать за религиозные выкрики на улицах - 09.08.2024 Украина.ру

Британский депутат предложил арестовывать за религиозные выкрики на улицах

Британский депутат Роберт Дженрик предложил немедленно арестовывать людей, кричащих "Аллах Акбар" на улицах Лондона, передает британская газета The Independent

2024-08-09T10:43

2024-08-09T10:43

2024-08-09T10:43

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"Я думаю, что это совершенно неправильно, что кто-то может кричать "Аллах Акбар" на улицах Лондона и не быть немедленно арестованным. <...>Такое отношение неправильно, и я всегда буду вызывать полицию", - указал политик.Это высказывание решительно осудила ассоциация мусульман Великобритании.Члены общины призвали политика извиниться, полностью отказаться от своих комментариев и "поговорить с простыми мусульманами, чтобы понять, почему его высказывания столь возмутительны. Вместо того чтобы разжигать напряженность, он должен сосредоточиться на способах объединения общин".По версии депутата "агрессивное скандирование" выглядит угрожающим и устрашающим. По его мнению, общепринятые выражения в "своих позорных целях" используют экстремисты. Он также считает, что агрессивное скандирование нарушает британский закон об общественном порядке. "Аллаху Акбар" — арабская фраза, означающая "Бог велик" или "Бог величайший", которая обычно используется в молитвах.Подробнее о нападениях на храмы - в материале Виктории Титовой Трагедия в Дагестане: первые выводы на сайте Украина.ру.

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новости, лондон, великобритания, мусульмане, политик, бог, молитвы