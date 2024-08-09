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Поставки оружия на Украину назвал ошибочными премьер Саксонии

Поставки оружия на Украину назвал ошибочными премьер Саксонии - 09.08.2024 Украина.ру

Поставки оружия на Украину назвал ошибочными премьер Саксонии

Поставки немецкого оружия на Украину были ошибочным решением, необходимо прекращать боевые действия и приступать к переговорам. Об этом в опубликованном 9 августа интервью RND заявил глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер

2024-08-09T10:15

2024-08-09T10:15

2024-08-09T10:15

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Премьер-министр федеральной земли раскритиковал "светофорное" федеральное правительство Олафа Шольца за неумение распоряжаться бюджетными средствами. По мнению Кречмера, лучше было бы хорошо "сделать домашнюю работу", нежели растрачивать деньги немецких налогоплательщиков на ошибочные внешнеполитические действия - такие, как военная помощь Киеву."Я с самого начала четко высказывался против поставок оружия и выступал за дипломатические инициативы. У меня было очень четкое мнение по этому поводу в течение двух лет, и я, к сожалению, должен сказать, что оно во многом подтвердилось", - сказал Кречмер.Он уверен, что российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины невозможно завершить на поле боя. Поставки оружия режиму Зеленского изначально были ошибочным решением и хороший результат следовало искать "за столом переговоров" и "только дипломатией"."Мы больше не можем выделять Украине средства на оружие, чтобы это оружие бесполезно израсходовалось. Всё должно быть пропорционально. Поддержка — да, но мы понимаем, что достигаем предела своих возможностей", -сказал премьер-министр Саксонии.Оценивая эффективность поставок немецкого оружия на Украину, Кречмер сказал: "Германия поставляет оружие, но территориальных приростов почти нет. Я еще раз призываю к активизации дипломатических усилий. Нам нужны альянсы, например, с Китаем и Индией, которые повлияют на Путина таким образом, что он будет готов согласиться на прекращение огня".Накануне немецкий оружейный концерн отчитался за резкий рост прибыли в I полугодии благодаря реализованной с 2014 года стратегии. Читайте подробности в публикации Украина.ру Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину

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новости, украина, китай, индия, владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин, фрг, дипломатия, сво, военная помощь, военная техника