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Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно
Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно - 09.08.2024 Украина.ру
Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно
В пятницу в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны
2024-08-09T08:51
2024-08-09T08:51
2024-08-09T08:51
новости
украина
харьковская область
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
взрыв
повреждения
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В Сумской области сигнал звучит более 15 часов, в Харьковской области - более 13 часов. В Киевской области сигнал тревоги объявили рано утром, потом он распространился на другие области.Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил о повреждениях инфраструктуры на территории Никопольского района Днепропетровской области после взрывов.Как утверждает назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части региона был поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком объекте идет речь.Назначенный Киевом глава государственной администрации подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров в телеграм-канале пожаловался, что в регионе прозвучало 405 взрывов.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, указал, что российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьковская область, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, взрыв, повреждения
Новости, Украина, Харьковская область, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, взрыв, повреждения
Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно
В пятницу в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны
В Сумской области сигнал звучит более 15 часов, в Харьковской области - более 13 часов. В Киевской области сигнал тревоги объявили рано утром, потом он распространился на другие области.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил о повреждениях инфраструктуры на территории Никопольского района Днепропетровской области после взрывов.
Как утверждает назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части региона был поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком объекте идет речь.
Назначенный Киевом глава государственной администрации подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров в телеграм-канале пожаловался, что в регионе прозвучало 405 взрывов.
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал он, при этом также не уточнив, о каких объектах идет речь.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, указал, что российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР.