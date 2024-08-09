Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно - 09.08.2024 Украина.ру
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Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно
Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно - 09.08.2024 Украина.ру
Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно
В пятницу в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны
2024-08-09T08:51
2024-08-09T08:51
новости
украина
харьковская область
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
взрыв
повреждения
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В Сумской области сигнал звучит более 15 часов, в Харьковской области - более 13 часов. В Киевской области сигнал тревоги объявили рано утром, потом он распространился на другие области.Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил о повреждениях инфраструктуры на территории Никопольского района Днепропетровской области после взрывов.Как утверждает назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части региона был поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком объекте идет речь.Назначенный Киевом глава государственной администрации подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров в телеграм-канале пожаловался, что в регионе прозвучало 405 взрывов.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, указал, что российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, харьковская область, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, взрыв, повреждения
Новости, Украина, Харьковская область, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, взрыв, повреждения

Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно

08:51 09.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В пятницу в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны
В Сумской области сигнал звучит более 15 часов, в Харьковской области - более 13 часов. В Киевской области сигнал тревоги объявили рано утром, потом он распространился на другие области.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил о повреждениях инфраструктуры на территории Никопольского района Днепропетровской области после взрывов.
Как утверждает назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части региона был поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком объекте идет речь.
Назначенный Киевом глава государственной администрации подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров в телеграм-канале пожаловался, что в регионе прозвучало 405 взрывов.

"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал он, при этом также не уточнив, о каких объектах идет речь.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, указал, что российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаХарьковская областьКиевАндрей МарочкоВооруженные силы Украинывзрывповреждения
 
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