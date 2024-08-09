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Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно

Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно - 09.08.2024 Украина.ру

Тревога, сотни взрывов, повреждения: на Украине снова неспокойно

В пятницу в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны

2024-08-09T08:51

2024-08-09T08:51

2024-08-09T08:51

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взрыв

повреждения

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В Сумской области сигнал звучит более 15 часов, в Харьковской области - более 13 часов. В Киевской области сигнал тревоги объявили рано утром, потом он распространился на другие области.Украинские СМИ пишут о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Херсоне, а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщил о повреждениях инфраструктуры на территории Никопольского района Днепропетровской области после взрывов.Как утверждает назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в ночь на пятницу в подконтрольной ВСУ части региона был поврежден "объект критической инфраструктуры". Он не уточнил, о каком объекте идет речь.Назначенный Киевом глава государственной администрации подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров в телеграм-канале пожаловался, что в регионе прозвучало 405 взрывов.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, указал, что российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьковская область, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, взрыв, повреждения