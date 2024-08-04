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Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян

Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян - 04.08.2024 Украина.ру

Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян

Министерство обороны РФ перечислило успехи российских военных за минувшие сутки

2024-08-04T14:19

2024-08-04T14:19

2024-08-04T14:27

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Так, они поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, уничтожено 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области.Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено три склада боеприпасов".Подразделения российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отразили две контратаки украинских штурмовых групп.Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.В результате контрбатарейной борьбы поражено: две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, заключило ведомство.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля на сайте Украина.ру.

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