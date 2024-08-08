Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
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Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области
Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области
Владимир Зеленский в видеокомментарии на тему вторжения ВСУ в Курскую область подтвердил мнение о происходящем как о задуманной в Киеве PR-акции. Об этом 8 августа заявил православный священник и популярный блогер Павел Островский
2024-08-08T18:57
2024-08-08T18:57
новости
курская область
киев
запад
владимир зеленский
карасин
вооруженные силы украины
священник
рпц
политика
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В подтверждение своих предыдущих выводов о том, что в Курской области "действия украинских военных являются пиар-акцией Киевских властей", Островский дал ссылку на видеозапись и отметил: "Это прямо подтвердил Зеленский в своем выступлении"."Но по факту получилось обратное. Общество сплотилось вокруг скорбей жителей Курской области, а на Западе явно не шибко оценили действия Киева, - считает священник. – Более того, когда зашедшие войска будут разбиты, то какая будет на это реакция уже на Украине?"Островский констатировал: "Потратить сотни, если не тысячи, жизней собственных солдат, чтобы кому-то непонятному показать, что "украинская армия умеет удивлять" - это так себе история".Как сообщала Украина.ру, на тему замысла интервенции ВСУ в Курскую область высказались многие эксперты, общественные деятели и политики. В частности Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область
курская область
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новости, курская область, киев, запад, владимир зеленский, карасин, вооруженные силы украины, священник, рпц, политика, политик
Новости, Курская область, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Карасин, Вооруженные силы Украины, священник, РПЦ, политика, политик

Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области

18:57 08.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Владимир Зеленский в видеокомментарии на тему вторжения ВСУ в Курскую область подтвердил мнение о происходящем как о задуманной в Киеве PR-акции. Об этом 8 августа заявил православный священник и популярный блогер Павел Островский
В подтверждение своих предыдущих выводов о том, что в Курской области "действия украинских военных являются пиар-акцией Киевских властей", Островский дал ссылку на видеозапись и отметил: "Это прямо подтвердил Зеленский в своем выступлении".
"Но по факту получилось обратное. Общество сплотилось вокруг скорбей жителей Курской области, а на Западе явно не шибко оценили действия Киева, - считает священник. – Более того, когда зашедшие войска будут разбиты, то какая будет на это реакция уже на Украине?"

Островский констатировал: "Потратить сотни, если не тысячи, жизней собственных солдат, чтобы кому-то непонятному показать, что "украинская армия умеет удивлять" - это так себе история".
Как сообщала Украина.ру, на тему замысла интервенции ВСУ в Курскую область высказались многие эксперты, общественные деятели и политики. В частности Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область
 
НовостиКурская областьКиевЗападВладимир ЗеленскийКарасинВооруженные силы УкраинысвященникРПЦполитикаполитик
 
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Заголовок открываемого материала
18:57Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области
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