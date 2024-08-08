Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Владимир Зеленский в видеокомментарии на тему вторжения ВСУ в Курскую область подтвердил мнение о происходящем как о задуманной в Киеве PR-акции. Об этом 8 августа заявил православный священник и популярный блогер Павел Островский
В подтверждение своих предыдущих выводов о том, что в Курской области "действия украинских военных являются пиар-акцией Киевских властей", Островский дал ссылку на видеозапись и отметил: "Это прямо подтвердил Зеленский в своем выступлении".
"Но по факту получилось обратное. Общество сплотилось вокруг скорбей жителей Курской области, а на Западе явно не шибко оценили действия Киева, - считает священник. – Более того, когда зашедшие войска будут разбиты, то какая будет на это реакция уже на Украине?"
Островский констатировал: "Потратить сотни, если не тысячи, жизней собственных солдат, чтобы кому-то непонятному показать, что "украинская армия умеет удивлять" - это так себе история".
Островский констатировал: "Потратить сотни, если не тысячи, жизней собственных солдат, чтобы кому-то непонятному показать, что "украинская армия умеет удивлять" - это так себе история".
Как сообщала Украина.ру, на тему замысла интервенции ВСУ в Курскую область высказались многие эксперты, общественные деятели и политики. В частности Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область