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Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области

Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру

Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области

Владимир Зеленский в видеокомментарии на тему вторжения ВСУ в Курскую область подтвердил мнение о происходящем как о задуманной в Киеве PR-акции. Об этом 8 августа заявил православный священник и популярный блогер Павел Островский

2024-08-08T18:57

2024-08-08T18:57

2024-08-08T18:57

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курская область

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запад

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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рпц

политика

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В подтверждение своих предыдущих выводов о том, что в Курской области "действия украинских военных являются пиар-акцией Киевских властей", Островский дал ссылку на видеозапись и отметил: "Это прямо подтвердил Зеленский в своем выступлении"."Но по факту получилось обратное. Общество сплотилось вокруг скорбей жителей Курской области, а на Западе явно не шибко оценили действия Киева, - считает священник. – Более того, когда зашедшие войска будут разбиты, то какая будет на это реакция уже на Украине?"Островский констатировал: "Потратить сотни, если не тысячи, жизней собственных солдат, чтобы кому-то непонятному показать, что "украинская армия умеет удивлять" - это так себе история".Как сообщала Украина.ру, на тему замысла интервенции ВСУ в Курскую область высказались многие эксперты, общественные деятели и политики. В частности Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область

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новости, курская область, киев, запад, владимир зеленский, карасин, вооруженные силы украины, священник, рпц, политика, политик