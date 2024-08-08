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Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область

Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру

Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область

Наглое вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область обнажило кровожадную суть киевского режима. На это указал в своем телеграм-канале сенатор России Григорий Карасин

2024-08-08T14:35

2024-08-08T14:35

2024-08-08T14:36

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"Понятно, чего добивается этой провокацией Зеленский. Ему сейчас чрезвычайно важно показать западным хозяевам собственную дееспособность. При этом, в традициях украинских нацистов времен Второй мировой войны, ВСУ не останавливается перед убийством гражданских лиц и детей. Чем страшнее преступления, считают в Киеве, тем более решительными выглядят их действия в глазах кураторов из США и НАТО", - объяснил сенатор.По его мнению, жестокость ВСУ позволит Киеву "громче завывать на тему новых поставок современных вооружений и многомиллиардных дотаций".Он назвал эти действия подлыми и возмутительными.Во вторник рано утром войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области.В результате украинских обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявляли в Министерстве здравоохранения России.Планы ВСУ были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, карасин, владимир зеленский, россия, украина, вооруженные силы украины