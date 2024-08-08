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МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"

МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима" - 08.08.2024 Украина.ру

МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"

Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание. В этом 8 августа заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-08T18:36

2024-08-08T18:36

2024-08-08T18:37

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"7 августа в результате прицельного удара беспилотника ВСУ тяжёлые ранения получил военный корреспондент ВГТРК Е.Е.Поддубный. Боевики киевского режима целенаправленно атаковали автомобиль российского журналиста на въезде в г.Суджа Курской области, куда съёмочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. Российский корреспондент был госпитализирован с множественными ожогами и осколочными ранениями", - сказано в публикации на официальном сайте МИД РФ.Указав на опыт работы Поддубного в "горячих точках" мира и заслуги как журналиста, Захарова отметила: с самого начала СВО он "активно освещает события с передовой, самоотверженно выполняя профессиональный долг журналиста".Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Не соблюдая этих нормы, режим Зеленского демонстрирует "серьёзное нарушение международного гуманитарного права", подчеркнула дипломат.Она также напомнила, что Следственный комитет России "тщательно фиксирует все преступления киевской клики", а российские суды "выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ". В этой связи Захарова выразила уверенность "что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание".Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политической ангажированности западных "правозащитников" и упомянутых Марией Захаровой "профильных международных организаций" в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена

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