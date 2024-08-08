МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"
18:36 08.08.2024 (обновлено: 18:37 08.08.2024)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов
Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание. В этом 8 августа заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"7 августа в результате прицельного удара беспилотника ВСУ тяжёлые ранения получил военный корреспондент ВГТРК Е.Е.Поддубный. Боевики киевского режима целенаправленно атаковали автомобиль российского журналиста на въезде в г.Суджа Курской области, куда съёмочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. Российский корреспондент был госпитализирован с множественными ожогами и осколочными ранениями", - сказано в публикации на официальном сайте МИД РФ.
Указав на опыт работы Поддубного в "горячих точках" мира и заслуги как журналиста, Захарова отметила: с самого начала СВО он "активно освещает события с передовой, самоотверженно выполняя профессиональный долг журналиста".
"Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооружённых формирований против мирных граждан. С молчаливого согласия своих западных покровителей и подконтрольных им правозащитных структур киевский режим фактически объявил безоружных сотрудников СМИ своими приоритетными целями, при этом открыто этим бравирует", - констатировала Захарова.
Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Не соблюдая этих нормы, режим Зеленского демонстрирует "серьёзное нарушение международного гуманитарного права", подчеркнула дипломат.
"Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима", - заявила официальный представитель МИД России.
Она также напомнила, что Следственный комитет России "тщательно фиксирует все преступления киевской клики", а российские суды "выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ". В этой связи Захарова выразила уверенность "что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание".
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политической ангажированности западных "правозащитников" и упомянутых Марией Захаровой "профильных международных организаций" в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена