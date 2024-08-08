МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима" - 08.08.2024 Украина.ру
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МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"
МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима" - 08.08.2024 Украина.ру
МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"
Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание. В этом 8 августа заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-08-08T18:36
2024-08-08T18:37
новости
россия
курская область
мария захарова
поддубный
владимир зеленский
следственный комитет
журналисты
журналистика
убийства журналистов
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"7 августа в результате прицельного удара беспилотника ВСУ тяжёлые ранения получил военный корреспондент ВГТРК Е.Е.Поддубный. Боевики киевского режима целенаправленно атаковали автомобиль российского журналиста на въезде в г.Суджа Курской области, куда съёмочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. Российский корреспондент был госпитализирован с множественными ожогами и осколочными ранениями", - сказано в публикации на официальном сайте МИД РФ.Указав на опыт работы Поддубного в "горячих точках" мира и заслуги как журналиста, Захарова отметила: с самого начала СВО он "активно освещает события с передовой, самоотверженно выполняя профессиональный долг журналиста".Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Не соблюдая этих нормы, режим Зеленского демонстрирует "серьёзное нарушение международного гуманитарного права", подчеркнула дипломат.Она также напомнила, что Следственный комитет России "тщательно фиксирует все преступления киевской клики", а российские суды "выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ". В этой связи Захарова выразила уверенность "что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание".Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политической ангажированности западных "правозащитников" и упомянутых Марией Захаровой "профильных международных организаций" в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
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новости, россия, курская область, мария захарова, поддубный, владимир зеленский, следственный комитет, журналисты, журналистика, убийства журналистов, правозащитники, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика, сми, российские сми
Новости, Россия, Курская область, Мария Захарова, Поддубный, Владимир Зеленский, Следственный комитет, журналисты, журналистика, убийства журналистов, правозащитники, МИД РФ, международные отношения, международное право, Международная политика, СМИ, Российские СМИ

МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"

18:36 08.08.2024 (обновлено: 18:37 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов
Вручение государственных наград родственникам погибших на востоке Украины журналистов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста Евгения Поддубного понесут неотвратимое наказание. В этом 8 августа заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"7 августа в результате прицельного удара беспилотника ВСУ тяжёлые ранения получил военный корреспондент ВГТРК Е.Е.Поддубный. Боевики киевского режима целенаправленно атаковали автомобиль российского журналиста на въезде в г.Суджа Курской области, куда съёмочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. Российский корреспондент был госпитализирован с множественными ожогами и осколочными ранениями", - сказано в публикации на официальном сайте МИД РФ.
Указав на опыт работы Поддубного в "горячих точках" мира и заслуги как журналиста, Захарова отметила: с самого начала СВО он "активно освещает события с передовой, самоотверженно выполняя профессиональный долг журналиста".
"Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооружённых формирований против мирных граждан. С молчаливого согласия своих западных покровителей и подконтрольных им правозащитных структур киевский режим фактически объявил безоружных сотрудников СМИ своими приоритетными целями, при этом открыто этим бравирует", - констатировала Захарова.
Она напомнила, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Не соблюдая этих нормы, режим Зеленского демонстрирует "серьёзное нарушение международного гуманитарного права", подчеркнула дипломат.
"Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима", - заявила официальный представитель МИД России.
Она также напомнила, что Следственный комитет России "тщательно фиксирует все преступления киевской клики", а российские суды "выносят приговоры неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан, в том числе в отношении работников СМИ". В этой связи Захарова выразила уверенность "что виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста понесут неотвратимое наказание".
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политической ангажированности западных "правозащитников" и упомянутых Марией Захаровой "профильных международных организаций" в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
 
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