Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником - 08.08.2024 Украина.ру
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Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником
Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником - 08.08.2024 Украина.ру
Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником
Москва готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других региональных проблем
2024-08-08T18:34
2024-08-08T18:34
эксклюзив
россия
грузия
южная осетия
абхазия
мария захарова
саакашвили
тбилиси
нато
грузино-осетинский конфликт
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованной на официальном сайте МИД России по случаю 16-ой годовщины пятидневной войны в Грузии в августе 2008 года.Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года Тбилиси начал артиллерийский обстрел города Цхинвала. Один из первых ударов грузинские военные нанесли по базе российских миротворцев на севере города.Откликнувшись на просьбы Цхинвала помочь ему в борьбе с превосходящим его по силам противником, Россия ввела в Южную Осетию подразделения 58-й армии. Российская наступательная группировка 11 августа очистила от грузинских войск территорию Осетии.Исчерпав возможности военного сопротивления, Михаил Саакашвили 12 августа в Тбилиси провел массовый митинг против "российской агрессии", в котором приняли участие президенты Польши — Лех Качиньский, Украины — Виктор Ющенко, Эстонии — Тоомас Хендрик Ильвес, Литвы — Валдас Адамкус и глава правительства Латвии Ивар Годманис.В это же время Дмитрий Медведев сообщил прибывшему в Москву президенту Франции Николя Саркози, что принял решение прекратить операцию по принуждению Грузии к миру.В результате грузинского нападения на Южную Осетию в августе 2008 года погибли более 1000 человек, среди них 72 российских миротворца.В октябре 2008 года в Женеве, при поддержке ООН, началась серия переговоров между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией. По мнению МИД России, именно благодаря Женевским дискуссиям по Закавказью на границах трех государств удается поддерживать относительное спокойствие.Положительным результатом работы в рамках площадки в российском внешнеполитическом ведомстве считают достигнутую в 2009 году договоренность о создании на абхазско-грузинской и осетинско-грузинской границах совместных механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), подразумевающих проведение ежемесячных встреч для решения возникающих споров.Однако потенциал площадки задействован не до конца, отметила официальный представитель МИД России в своем комментарии по случаю 16-летия грузинско-осетинской войны. По ее словам, участники Дискуссии в первую очередь должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой, так как принятие соответствующих юридических обязательств могло бы стать надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года.Речь идет о документе, на чем подписании в формате Женевских дискуссий настаивали представители России, Южной Осетии и Абхазии. Грузия со своей стороны заявила, что она и так выполняет соглашение о прекращении огня, подписанное в августе 2008 года, в котором уже содержится обязательство о неприменении силы. Тем не менее, Тбилиси высказал готовность подписать еще одно отдельное соглашение с тем условием, что Россия будет стороной этого соглашения, и что она возьмет на себя обязательства по выводу вооруженных сил из зон конфликта.Еще одним реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах Грузии, Абхазии и Южной Осетии Захарова назвала запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской государственной границы с их последующей демаркацией."Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своем cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование", - подчеркнула Мария Захарова.Оправданность опасений российского внешнеполитического ведомства по поводу намерений Запада в Закавказье подтверждает запись, которую по случаю годовщины пятидневной войны в Грузии сделала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.Она назвала 16 лет прошедших со дня признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии "российской оккупацией" и призвала Москву "вывести войска, размещенные в Грузии без ее согласия"."Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявила Дахлалла.Тем временем власти Грузии не спешат превратить собственную страну во второй фронт Запада против России. Хотя премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявляет о том, что мечтает увидеть к 2030 году "объединенную и сильную Грузию" вместе с ее абхазскими и осетинскими братьями и сестрами полноправной частью европейской семьи, он не уточняет, каким путем Тбилиси должен этого добиться.Также несмотря на то, что Москва и Тбилиси все еще не восстановили дипломатические отношения, разорванные после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, правительство Грузии не присоединилось к антироссийским санкциям Запада.Поэтому не исключено, что в перспективе Тбилиси согласится на посредническую роль Москвы в достижении стабильного мира в Закавказье. О том, в чем может состоятся эта посредническая миссия, изданию Украина.ру рассказала политолог Каринэ Геворгян.Если Москва выступит на стороне Цхинвала и Сухума, Тбилиси для симметрии может привлечь арбитра из числа стран, дружественных по отношению к Грузии, допустила эксперт."Вопрос: кого?", - добавила Геворгян.Если вне предполагаемого диалога окажется вопрос об армянах Карабаха, это даст возможность НАТО и далее закрепиться в Азербайджане (Турция) и Армении (США, Франция), что может создать России проблемы во взаимодействии с Ираном на фоне ситуации на Ближнем Востоке, считает политолог.С другой стороны, Москва не сможет чрезмерно сблизить свою позицию по отношению к данному вопросу с позицией Тбилиси, так как это значило бы отозвать признание независимых субъектов, отметила она."Это чревато дестабилизацией Кавказа, что на руку западным планировщикам", - сказала политолог.Зато посредничество Москвы в установлении прочного мира в Закавказье может проявиться в подготовке условий для прямых переговоров между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, подытожила Каринэ Геворгян.Об истоках грузино-осетинского конфликта в материале Василия Стоякина Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
https://ukraina.ru/20240523/1055252908.html
https://ukraina.ru/20220421/1033823762.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, грузия, южная осетия, абхазия, мария захарова, саакашвили, тбилиси, нато, грузино-осетинский конфликт
Эксклюзив, Россия, Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Мария Захарова, Саакашвили, Тбилиси, НАТО, грузино-осетинский конфликт

Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником

18:34 08.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАбхазия и Южная Осетия отпраздновали День Независимости
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© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Москва готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других региональных проблем
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованной на официальном сайте МИД России по случаю 16-ой годовщины пятидневной войны в Грузии в августе 2008 года.
Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года Тбилиси начал артиллерийский обстрел города Цхинвала. Один из первых ударов грузинские военные нанесли по базе российских миротворцев на севере города.
Откликнувшись на просьбы Цхинвала помочь ему в борьбе с превосходящим его по силам противником, Россия ввела в Южную Осетию подразделения 58-й армии. Российская наступательная группировка 11 августа очистила от грузинских войск территорию Осетии.
Исчерпав возможности военного сопротивления, Михаил Саакашвили 12 августа в Тбилиси провел массовый митинг против "российской агрессии", в котором приняли участие президенты ПольшиЛех Качиньский, УкраиныВиктор Ющенко, ЭстонииТоомас Хендрик Ильвес, ЛитвыВалдас Адамкус и глава правительства Латвии Ивар Годманис.
В это же время Дмитрий Медведев сообщил прибывшему в Москву президенту Франции Николя Саркози, что принял решение прекратить операцию по принуждению Грузии к миру.
В результате грузинского нападения на Южную Осетию в августе 2008 года погибли более 1000 человек, среди них 72 российских миротворца.
В октябре 2008 года в Женеве, при поддержке ООН, началась серия переговоров между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией. По мнению МИД России, именно благодаря Женевским дискуссиям по Закавказью на границах трех государств удается поддерживать относительное спокойствие.
Положительным результатом работы в рамках площадки в российском внешнеполитическом ведомстве считают достигнутую в 2009 году договоренность о создании на абхазско-грузинской и осетинско-грузинской границах совместных механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), подразумевающих проведение ежемесячных встреч для решения возникающих споров.
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23 мая, 19:10
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Однако потенциал площадки задействован не до конца, отметила официальный представитель МИД России в своем комментарии по случаю 16-летия грузинско-осетинской войны. По ее словам, участники Дискуссии в первую очередь должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой, так как принятие соответствующих юридических обязательств могло бы стать надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года.
Речь идет о документе, на чем подписании в формате Женевских дискуссий настаивали представители России, Южной Осетии и Абхазии. Грузия со своей стороны заявила, что она и так выполняет соглашение о прекращении огня, подписанное в августе 2008 года, в котором уже содержится обязательство о неприменении силы. Тем не менее, Тбилиси высказал готовность подписать еще одно отдельное соглашение с тем условием, что Россия будет стороной этого соглашения, и что она возьмет на себя обязательства по выводу вооруженных сил из зон конфликта.
Еще одним реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах Грузии, Абхазии и Южной Осетии Захарова назвала запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской государственной границы с их последующей демаркацией.
"Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своем cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование", - подчеркнула Мария Захарова.
Оправданность опасений российского внешнеполитического ведомства по поводу намерений Запада в Закавказье подтверждает запись, которую по случаю годовщины пятидневной войны в Грузии сделала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.
Она назвала 16 лет прошедших со дня признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии "российской оккупацией" и призвала Москву "вывести войска, размещенные в Грузии без ее согласия".
"Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявила Дахлалла.
Тем временем власти Грузии не спешат превратить собственную страну во второй фронт Запада против России. Хотя премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявляет о том, что мечтает увидеть к 2030 году "объединенную и сильную Грузию" вместе с ее абхазскими и осетинскими братьями и сестрами полноправной частью европейской семьи, он не уточняет, каким путем Тбилиси должен этого добиться.
Также несмотря на то, что Москва и Тбилиси все еще не восстановили дипломатические отношения, разорванные после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, правительство Грузии не присоединилось к антироссийским санкциям Запада.
Южная Осетия послевоенная - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля 2022, 13:01
Военный эксперт Леонков рассказал, готова ли РФ воевать с Грузией, если та опять нападет на Южную ОсетиюВ спецоперации на Украине участвует ограниченный контингент российских войск. Поэтому к любым угрозам нашему суверенитету мы всегда готовы. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Поэтому не исключено, что в перспективе Тбилиси согласится на посредническую роль Москвы в достижении стабильного мира в Закавказье. О том, в чем может состоятся эта посредническая миссия, изданию Украина.ру рассказала политолог Каринэ Геворгян.
Если Москва выступит на стороне Цхинвала и Сухума, Тбилиси для симметрии может привлечь арбитра из числа стран, дружественных по отношению к Грузии, допустила эксперт.
"Вопрос: кого?", - добавила Геворгян.
Если вне предполагаемого диалога окажется вопрос об армянах Карабаха, это даст возможность НАТО и далее закрепиться в Азербайджане (Турция) и Армении (США, Франция), что может создать России проблемы во взаимодействии с Ираном на фоне ситуации на Ближнем Востоке, считает политолог.
С другой стороны, Москва не сможет чрезмерно сблизить свою позицию по отношению к данному вопросу с позицией Тбилиси, так как это значило бы отозвать признание независимых субъектов, отметила она.
"Это чревато дестабилизацией Кавказа, что на руку западным планировщикам", - сказала политолог.
Зато посредничество Москвы в установлении прочного мира в Закавказье может проявиться в подготовке условий для прямых переговоров между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, подытожила Каринэ Геворгян.
Об истоках грузино-осетинского конфликта в материале Василия Стоякина Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
 
ЭксклюзивРоссияГрузияЮжная ОсетияАбхазияМария ЗахароваСаакашвилиТбилисиНАТОгрузино-осетинский конфликт
 
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