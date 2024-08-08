https://ukraina.ru/20240808/1056771998.html

Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником

Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником - 08.08.2024 Украина.ру

Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником

Москва готова оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других региональных проблем

2024-08-08T18:34

2024-08-08T18:34

2024-08-08T18:34

эксклюзив

россия

грузия

южная осетия

абхазия

мария захарова

саакашвили

тбилиси

нато

грузино-осетинский конфликт

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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованной на официальном сайте МИД России по случаю 16-ой годовщины пятидневной войны в Грузии в августе 2008 года.Напомним, что в ночь на 8 августа 2008 года Тбилиси начал артиллерийский обстрел города Цхинвала. Один из первых ударов грузинские военные нанесли по базе российских миротворцев на севере города.Откликнувшись на просьбы Цхинвала помочь ему в борьбе с превосходящим его по силам противником, Россия ввела в Южную Осетию подразделения 58-й армии. Российская наступательная группировка 11 августа очистила от грузинских войск территорию Осетии.Исчерпав возможности военного сопротивления, Михаил Саакашвили 12 августа в Тбилиси провел массовый митинг против "российской агрессии", в котором приняли участие президенты Польши — Лех Качиньский, Украины — Виктор Ющенко, Эстонии — Тоомас Хендрик Ильвес, Литвы — Валдас Адамкус и глава правительства Латвии Ивар Годманис.В это же время Дмитрий Медведев сообщил прибывшему в Москву президенту Франции Николя Саркози, что принял решение прекратить операцию по принуждению Грузии к миру.В результате грузинского нападения на Южную Осетию в августе 2008 года погибли более 1000 человек, среди них 72 российских миротворца.В октябре 2008 года в Женеве, при поддержке ООН, началась серия переговоров между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией. По мнению МИД России, именно благодаря Женевским дискуссиям по Закавказью на границах трех государств удается поддерживать относительное спокойствие.Положительным результатом работы в рамках площадки в российском внешнеполитическом ведомстве считают достигнутую в 2009 году договоренность о создании на абхазско-грузинской и осетинско-грузинской границах совместных механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), подразумевающих проведение ежемесячных встреч для решения возникающих споров.Однако потенциал площадки задействован не до конца, отметила официальный представитель МИД России в своем комментарии по случаю 16-летия грузинско-осетинской войны. По ее словам, участники Дискуссии в первую очередь должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой, так как принятие соответствующих юридических обязательств могло бы стать надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года.Речь идет о документе, на чем подписании в формате Женевских дискуссий настаивали представители России, Южной Осетии и Абхазии. Грузия со своей стороны заявила, что она и так выполняет соглашение о прекращении огня, подписанное в августе 2008 года, в котором уже содержится обязательство о неприменении силы. Тем не менее, Тбилиси высказал готовность подписать еще одно отдельное соглашение с тем условием, что Россия будет стороной этого соглашения, и что она возьмет на себя обязательства по выводу вооруженных сил из зон конфликта.Еще одним реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах Грузии, Абхазии и Южной Осетии Захарова назвала запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской государственной границы с их последующей демаркацией."Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своем cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование", - подчеркнула Мария Захарова.Оправданность опасений российского внешнеполитического ведомства по поводу намерений Запада в Закавказье подтверждает запись, которую по случаю годовщины пятидневной войны в Грузии сделала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.Она назвала 16 лет прошедших со дня признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии "российской оккупацией" и призвала Москву "вывести войска, размещенные в Грузии без ее согласия"."Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявила Дахлалла.Тем временем власти Грузии не спешат превратить собственную страну во второй фронт Запада против России. Хотя премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявляет о том, что мечтает увидеть к 2030 году "объединенную и сильную Грузию" вместе с ее абхазскими и осетинскими братьями и сестрами полноправной частью европейской семьи, он не уточняет, каким путем Тбилиси должен этого добиться.Также несмотря на то, что Москва и Тбилиси все еще не восстановили дипломатические отношения, разорванные после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, правительство Грузии не присоединилось к антироссийским санкциям Запада.Поэтому не исключено, что в перспективе Тбилиси согласится на посредническую роль Москвы в достижении стабильного мира в Закавказье. О том, в чем может состоятся эта посредническая миссия, изданию Украина.ру рассказала политолог Каринэ Геворгян.Если Москва выступит на стороне Цхинвала и Сухума, Тбилиси для симметрии может привлечь арбитра из числа стран, дружественных по отношению к Грузии, допустила эксперт."Вопрос: кого?", - добавила Геворгян.Если вне предполагаемого диалога окажется вопрос об армянах Карабаха, это даст возможность НАТО и далее закрепиться в Азербайджане (Турция) и Армении (США, Франция), что может создать России проблемы во взаимодействии с Ираном на фоне ситуации на Ближнем Востоке, считает политолог.С другой стороны, Москва не сможет чрезмерно сблизить свою позицию по отношению к данному вопросу с позицией Тбилиси, так как это значило бы отозвать признание независимых субъектов, отметила она."Это чревато дестабилизацией Кавказа, что на руку западным планировщикам", - сказала политолог.Зато посредничество Москвы в установлении прочного мира в Закавказье может проявиться в подготовке условий для прямых переговоров между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, подытожила Каринэ Геворгян.Об истоках грузино-осетинского конфликта в материале Василия Стоякина Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины

https://ukraina.ru/20240523/1055252908.html

https://ukraina.ru/20220421/1033823762.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, грузия, южная осетия, абхазия, мария захарова, саакашвили, тбилиси, нато, грузино-осетинский конфликт