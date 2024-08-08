Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО - 08.08.2024 Украина.ру
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Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО
Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО - 08.08.2024 Украина.ру
Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО
Российский танк Т-80БВМ с учётом боевого применения получил дополнительную защиту верхней полусферы башни от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Такие танки уже поступают в зону СВО, сообщил 8 августа омский 12 Канал
2024-08-08T15:09
2024-08-08T15:09
новости
россия
т-80
сво
танки
минобороны рф
дроны
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"Как уточнил военный представитель Минобороны России, танки Т-80БВМ по своим характеристикам, манёвренности, управляемости, скорости и защищённости превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники", - сообщили омские журналисты. Среди основных преимуществ танка Т-80 указан газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил. Омские "восьмидесятки" считаются самыми тихими благодаря особому устройству выхлопной системы, что немаловажно при движении в сторону противника.Ранее популярной теме антидроновой защиты Украина.ру уделила внимание в публикации Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт
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новости, россия, т-80, сво, танки, минобороны рф, дроны
Новости, Россия, Т-80, СВО, танки, Минобороны РФ, дроны

Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО

15:09 08.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российский танк Т-80БВМ с учётом боевого применения получил дополнительную защиту верхней полусферы башни от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Такие танки уже поступают в зону СВО, сообщил 8 августа омский 12 Канал
"Как уточнил военный представитель Минобороны России, танки Т-80БВМ по своим характеристикам, манёвренности, управляемости, скорости и защищённости превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники", - сообщили омские журналисты.

Среди основных преимуществ танка Т-80 указан газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил. Омские "восьмидесятки" считаются самыми тихими благодаря особому устройству выхлопной системы, что немаловажно при движении в сторону противника.
Ранее популярной теме антидроновой защиты Украина.ру уделила внимание в публикации Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт
 
НовостиРоссияТ-80СВОтанкиМинобороны РФдроны
 
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