Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Российский танк Т-80БВМ с учётом боевого применения получил дополнительную защиту верхней полусферы башни от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Такие танки уже поступают в зону СВО, сообщил 8 августа омский 12 Канал
"Как уточнил военный представитель Минобороны России, танки Т-80БВМ по своим характеристикам, манёвренности, управляемости, скорости и защищённости превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники", - сообщили омские журналисты.
Среди основных преимуществ танка Т-80 указан газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил. Омские "восьмидесятки" считаются самыми тихими благодаря особому устройству выхлопной системы, что немаловажно при движении в сторону противника.
Среди основных преимуществ танка Т-80 указан газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил. Омские "восьмидесятки" считаются самыми тихими благодаря особому устройству выхлопной системы, что немаловажно при движении в сторону противника.
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