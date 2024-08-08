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Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО

Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО - 08.08.2024 Украина.ру

Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО

Российский танк Т-80БВМ с учётом боевого применения получил дополнительную защиту верхней полусферы башни от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Такие танки уже поступают в зону СВО, сообщил 8 августа омский 12 Канал

2024-08-08T15:09

2024-08-08T15:09

2024-08-08T15:09

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"Как уточнил военный представитель Минобороны России, танки Т-80БВМ по своим характеристикам, манёвренности, управляемости, скорости и защищённости превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники", - сообщили омские журналисты. Среди основных преимуществ танка Т-80 указан газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил. Омские "восьмидесятки" считаются самыми тихими благодаря особому устройству выхлопной системы, что немаловажно при движении в сторону противника.Ранее популярной теме антидроновой защиты Украина.ру уделила внимание в публикации Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт

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новости, россия, т-80, сво, танки, минобороны рф, дроны