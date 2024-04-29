Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт - 29.04.2024 Украина.ру
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Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт
Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт - 29.04.2024 Украина.ру
Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт
У российской армии есть ряд нерешенных вопросов, связанных с проведением штурмовых операций, но работа ведется серьезная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T05:31
2024-04-29T05:31
новости
россия
алексей анпилогов
владимир путин
вооруженные силы украины
танки
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На днях президент России Владимир Путин сказал, что успехи на поле боя напрямую зависят от скорости и эффективности решения технологических задач."Серая зона между позициями двух сторон по-прежнему является пространством смерти. Чтобы сблизиться с позициями противника и навязать ему контактный бой, ты должен куда-то выдвинуться. А выдвижение – это самый опасный момент.Мы уже убедились, что попытки сосредоточить на поле боя даже батальон засекаются противником даже при отсутствии воздушной разведки, после чего по ним наносятся болезненные удары", – рассказал Анпилогов.Попытки прорыва несколькими единицами бронетехники не приводили к громким успехам, отметил он, потому что они подрывались из FPV-дронов. Поэтому бронетехника нуждается в защите.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, россия, алексей анпилогов, владимир путин, вооруженные силы украины, танки
Новости, Россия, Алексей Анпилогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, танки

Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт

05:31 29.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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У российской армии есть ряд нерешенных вопросов, связанных с проведением штурмовых операций, но работа ведется серьезная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На днях президент России Владимир Путин сказал, что успехи на поле боя напрямую зависят от скорости и эффективности решения технологических задач.
"Серая зона между позициями двух сторон по-прежнему является пространством смерти. Чтобы сблизиться с позициями противника и навязать ему контактный бой, ты должен куда-то выдвинуться. А выдвижение – это самый опасный момент.
Мы уже убедились, что попытки сосредоточить на поле боя даже батальон засекаются противником даже при отсутствии воздушной разведки, после чего по ним наносятся болезненные удары", – рассказал Анпилогов.
Попытки прорыва несколькими единицами бронетехники не приводили к громким успехам, отметил он, потому что они подрывались из FPV-дронов. Поэтому бронетехника нуждается в защите.
"Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но мы в этом направлении работаем. Это шикарная штука. Она нам принесла победу под Красногоровкой", – подытожил эксперт.
Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАлексей АнпилоговВладимир ПутинВооруженные силы Украинытанки
 
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