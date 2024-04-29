https://ukraina.ru/20240429/1054790358.html

Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт

Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт - 29.04.2024 Украина.ру

Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт

У российской армии есть ряд нерешенных вопросов, связанных с проведением штурмовых операций, но работа ведется серьезная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T05:31

2024-04-29T05:31

2024-04-29T05:31

новости

россия

алексей анпилогов

владимир путин

вооруженные силы украины

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469787_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21d785548cad0923c6afed2506448e5b.jpg

На днях президент России Владимир Путин сказал, что успехи на поле боя напрямую зависят от скорости и эффективности решения технологических задач."Серая зона между позициями двух сторон по-прежнему является пространством смерти. Чтобы сблизиться с позициями противника и навязать ему контактный бой, ты должен куда-то выдвинуться. А выдвижение – это самый опасный момент.Мы уже убедились, что попытки сосредоточить на поле боя даже батальон засекаются противником даже при отсутствии воздушной разведки, после чего по ним наносятся болезненные удары", – рассказал Анпилогов.Попытки прорыва несколькими единицами бронетехники не приводили к громким успехам, отметил он, потому что они подрывались из FPV-дронов. Поэтому бронетехника нуждается в защите.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алексей анпилогов, владимир путин, вооруженные силы украины, танки