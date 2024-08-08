Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша" - 08.08.2024 Украина.ру
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Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша"
Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша" - 08.08.2024 Украина.ру
Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша"
Первая партия танков Т-80БВМ или как их еще называют "омские восьмидесятки" передали на фронт спецоперации. Военная техника с новой антидроновой защитой вышла из-под конвейера АО "Омсктрансмаша" и впервые будет опробована в бою, сообщили в пресс-службе завода
2024-08-08T14:37
2024-08-08T14:37
новости
россия
т-80
сво
впк
производство
эксклюзив
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Специалисты Омского завода транспортного машиностроения, который находится в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" и входит в Госкорпорацию Ростех, разработали конструкцию, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка Т-80БВМ от попадания снарядов и FPV-дронов, кумулятивных гранат и управляемых ракет противника.Преимуществ у "омских восьмидесяток" масса – это и газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил, и тихий ход за счет особого устройства выхлопной системы танка – противник почти не слышит движение танка. За счет своих характеристик такая отечественная техника превосходит имеющиеся аналоги западной военной техники, подчеркнул представитель Министерства обороны России."В таком облике танки впервые отправили на фронт. Далее их серийно продолжат выпускать в этом виде" - уточнил в комментарии Украина.ру представитель пресс-службы "Омсктрансмаша".Новые Т-80БВМ представляют собой модернизированную версию советского танка Т-80. Специалисты "Омсктрансмаша" постарались улучшить все боевые качества машины: огневую мощь, защищённость, подвижность и командную управляемость. От своего предшественника танк сохранил возможность работать при максимально низких температурах. Так, если на улице воздух охладиться до -40℃, наша техника все равно сможет разогнаться до 80 км/ч, делать эффектные развороты и рекордные прыжки, выполняя все поставленные задачи командования. Подробнее о том, как модернизируется военно-промышленный комплекс России смотрите в интервью военного обозревателя интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева в эфире Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240314/1053875058.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, т-80, сво, впк, производство, эксклюзив
Новости, Россия, Т-80, СВО, ВПК, производство, Эксклюзив

Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша"

14:37 08.08.2024
 
разработка отечественного "Омсктрансмаша"
разработка отечественного Омсктрансмаша
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Анастасия Градинарова
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Первая партия танков Т-80БВМ или как их еще называют "омские восьмидесятки" передали на фронт спецоперации. Военная техника с новой антидроновой защитой вышла из-под конвейера АО "Омсктрансмаша" и впервые будет опробована в бою, сообщили в пресс-службе завода
Специалисты Омского завода транспортного машиностроения, который находится в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" и входит в Госкорпорацию Ростех, разработали конструкцию, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка Т-80БВМ от попадания снарядов и FPV-дронов, кумулятивных гранат и управляемых ракет противника.
"На танки с учётом их боевого применения установлена дополнительная защита верхней полусферы башни ("мангал"), комплект сетчатых и металлических экранов. Ранее на танки установили комплект динамической защиты, появилась защита надгусеничных полок, динамическая защита нижней лобовой детали, что в совокупности позволяет значительно повысить выживаемость машины на поле боя", - уточнили в пресс-службе.
Преимуществ у "омских восьмидесяток" масса – это и газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил, и тихий ход за счет особого устройства выхлопной системы танка – противник почти не слышит движение танка.
За счет своих характеристик такая отечественная техника превосходит имеющиеся аналоги западной военной техники, подчеркнул представитель Министерства обороны России.
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"В таком облике танки впервые отправили на фронт. Далее их серийно продолжат выпускать в этом виде" - уточнил в комментарии Украина.ру представитель пресс-службы "Омсктрансмаша".

Новые Т-80БВМ представляют собой модернизированную версию советского танка Т-80. Специалисты "Омсктрансмаша" постарались улучшить все боевые качества машины: огневую мощь, защищённость, подвижность и командную управляемость.
От своего предшественника танк сохранил возможность работать при максимально низких температурах. Так, если на улице воздух охладиться до -40℃, наша техника все равно сможет разогнаться до 80 км/ч, делать эффектные развороты и рекордные прыжки, выполняя все поставленные задачи командования.
Подробнее о том, как модернизируется военно-промышленный комплекс России смотрите в интервью военного обозревателя интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева в эфире Украина.ру.
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