Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша"

Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"

Для победы в СВО нужна не только массовость техники, но умение ее грамотно использовать и ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь