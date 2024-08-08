Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша"
разработка отечественного "Омсктрансмаша"
Первая партия танков Т-80БВМ или как их еще называют "омские восьмидесятки" передали на фронт спецоперации. Военная техника с новой антидроновой защитой вышла из-под конвейера АО "Омсктрансмаша" и впервые будет опробована в бою, сообщили в пресс-службе завода
Специалисты Омского завода транспортного машиностроения, который находится в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" и входит в Госкорпорацию Ростех, разработали конструкцию, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка Т-80БВМ от попадания снарядов и FPV-дронов, кумулятивных гранат и управляемых ракет противника.
"На танки с учётом их боевого применения установлена дополнительная защита верхней полусферы башни ("мангал"), комплект сетчатых и металлических экранов. Ранее на танки установили комплект динамической защиты, появилась защита надгусеничных полок, динамическая защита нижней лобовой детали, что в совокупности позволяет значительно повысить выживаемость машины на поле боя", - уточнили в пресс-службе.
Преимуществ у "омских восьмидесяток" масса – это и газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил, и тихий ход за счет особого устройства выхлопной системы танка – противник почти не слышит движение танка.
За счет своих характеристик такая отечественная техника превосходит имеющиеся аналоги западной военной техники, подчеркнул представитель Министерства обороны России.
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"В таком облике танки впервые отправили на фронт. Далее их серийно продолжат выпускать в этом виде" - уточнил в комментарии Украина.ру представитель пресс-службы "Омсктрансмаша".
Новые Т-80БВМ представляют собой модернизированную версию советского танка Т-80. Специалисты "Омсктрансмаша" постарались улучшить все боевые качества машины: огневую мощь, защищённость, подвижность и командную управляемость.
От своего предшественника танк сохранил возможность работать при максимально низких температурах. Так, если на улице воздух охладиться до -40℃, наша техника все равно сможет разогнаться до 80 км/ч, делать эффектные развороты и рекордные прыжки, выполняя все поставленные задачи командования.
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