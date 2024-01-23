https://ukraina.ru/20240123/1052839352.html

Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев

Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев - 23.01.2024 Украина.ру

Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев

Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ближайших задачах, поставленных перед ВС РФ на фронте, а также о динамике усиления отечественного ВПК и модернизации военной техники

2024-01-23T12:07

2024-01-23T12:07

2024-01-23T12:07

видео

сво

спецоперация

россия

пво

впк

бпла

беспилотники

связь

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052839091_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67ab901dbb9eccebc5e785d0e53ccb3a.png

00:22 - О ближайших задачах на Херсонском направлении; 02:28 - Об эффективности контрбатарейной борьбы ВС РФ; 04:10 - О главных критериях при выявлении эффективности самоходных установок; 04:54 - Отечественное строение БПЛА: количество и качество; 07:29 - О подразделении БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра"; 09:14 - Как отрабатывают наши системы связи? 10:53 - О новых способах уничтожения вражеских БПЛА; 13:02 - Снайперский огонь как чудо оружие для ВСУ: миф или правда? 15:07 - Насколько мы модернизировали танковый парк? 17:52 - От чего могут защищать современные танки ВС РФ? 19:10 - Когда мы обретём полное огневое превосходство над противником? 20:08 - Общее поведение и тактика ВСУ в этом году; 22:13 - О динамике усиления российского ВПК; 23:55 - На каких новостях сконцентрировать внимание гражданам в тылу?

россия

херсон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, спецоперация, россия, пво, впк, бпла, беспилотники, связь, артиллерия, рсзо, танки, херсон, фронт, ес, сша, вс рф, видео