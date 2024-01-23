Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев - 23.01.2024 Украина.ру
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Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев
Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев - 23.01.2024 Украина.ру
Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ближайших задачах, поставленных перед ВС РФ на фронте, а также о динамике усиления отечественного ВПК и модернизации военной техники
2024-01-23T12:07
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видео
сво
спецоперация
россия
пво
впк
бпла
беспилотники
связь
артиллерия
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00:22 - О ближайших задачах на Херсонском направлении; 02:28 - Об эффективности контрбатарейной борьбы ВС РФ; 04:10 - О главных критериях при выявлении эффективности самоходных установок; 04:54 - Отечественное строение БПЛА: количество и качество; 07:29 - О подразделении БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра"; 09:14 - Как отрабатывают наши системы связи? 10:53 - О новых способах уничтожения вражеских БПЛА; 13:02 - Снайперский огонь как чудо оружие для ВСУ: миф или правда? 15:07 - Насколько мы модернизировали танковый парк? 17:52 - От чего могут защищать современные танки ВС РФ? 19:10 - Когда мы обретём полное огневое превосходство над противником? 20:08 - Общее поведение и тактика ВСУ в этом году; 22:13 - О динамике усиления российского ВПК; 23:55 - На каких новостях сконцентрировать внимание гражданам в тылу?
россия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сво, спецоперация, россия, пво, впк, бпла, беспилотники, связь, артиллерия, рсзо, танки, херсон, фронт, ес, сша, вс рф, видео
Видео, СВО, Спецоперация, Россия, ПВО, ВПК, БПЛА, беспилотники, связь, артиллерия, РСЗО, танки, Херсон, фронт, ЕС, США, ВС РФ

Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев

12:07 23.01.2024
 
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Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ближайших задачах, поставленных перед ВС РФ на фронте, а также о динамике усиления отечественного ВПК и модернизации военной техники
00:22 - О ближайших задачах на Херсонском направлении;
02:28 - Об эффективности контрбатарейной борьбы ВС РФ;
04:10 - О главных критериях при выявлении эффективности самоходных установок;
04:54 - Отечественное строение БПЛА: количество и качество;
07:29 - О подразделении БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра";
09:14 - Как отрабатывают наши системы связи?
10:53 - О новых способах уничтожения вражеских БПЛА;
13:02 - Снайперский огонь как чудо оружие для ВСУ: миф или правда?
15:07 - Насколько мы модернизировали танковый парк?
17:52 - От чего могут защищать современные танки ВС РФ?
19:10 - Когда мы обретём полное огневое превосходство над противником?
20:08 - Общее поведение и тактика ВСУ в этом году;
22:13 - О динамике усиления российского ВПК;
23:55 - На каких новостях сконцентрировать внимание гражданам в тылу?
 
ВидеоСВОСпецоперацияРоссияПВОВПКБПЛАбеспилотникисвязьартиллерияРСЗОтанкиХерсонфронтЕССШАВС РФ
 
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