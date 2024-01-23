Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о ближайших задачах, поставленных перед ВС РФ на фронте, а также о динамике усиления отечественного ВПК и модернизации военной техники
00:22 - О ближайших задачах на Херсонском направлении;
02:28 - Об эффективности контрбатарейной борьбы ВС РФ;
04:10 - О главных критериях при выявлении эффективности самоходных установок;
04:54 - Отечественное строение БПЛА: количество и качество;
07:29 - О подразделении БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра";
09:14 - Как отрабатывают наши системы связи?
10:53 - О новых способах уничтожения вражеских БПЛА;
13:02 - Снайперский огонь как чудо оружие для ВСУ: миф или правда?
15:07 - Насколько мы модернизировали танковый парк?
17:52 - От чего могут защищать современные танки ВС РФ?
19:10 - Когда мы обретём полное огневое превосходство над противником?
20:08 - Общее поведение и тактика ВСУ в этом году;
22:13 - О динамике усиления российского ВПК;
23:55 - На каких новостях сконцентрировать внимание гражданам в тылу?
02:28 - Об эффективности контрбатарейной борьбы ВС РФ;
04:10 - О главных критериях при выявлении эффективности самоходных установок;
04:54 - Отечественное строение БПЛА: количество и качество;
07:29 - О подразделении БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра";
09:14 - Как отрабатывают наши системы связи?
10:53 - О новых способах уничтожения вражеских БПЛА;
13:02 - Снайперский огонь как чудо оружие для ВСУ: миф или правда?
15:07 - Насколько мы модернизировали танковый парк?
17:52 - От чего могут защищать современные танки ВС РФ?
19:10 - Когда мы обретём полное огневое превосходство над противником?
20:08 - Общее поведение и тактика ВСУ в этом году;
22:13 - О динамике усиления российского ВПК;
23:55 - На каких новостях сконцентрировать внимание гражданам в тылу?