Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали - 08.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240808/1056758581.html
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали - 08.08.2024 Украина.ру
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
Украинские силовики задержали оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Черкасской области при попытке бегства в Словакию. Об этом сообщила представитель регионального управления Службы безопасности Украины Екатерина Дрога
2024-08-08T12:03
2024-08-08T12:03
новости
украина
словакия
черкасская область
владимир олейник
оппозиционная платформа - "за жизнь"
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
Имя депутата она не раскрыла.Как заверила Дрога, задержанного подозревают в поддержке российской спецоперации. По данным СБУ, он якобы поддерживал связь с экс-депутатом от запрещенной на Украине "Партии регионов" Владимиром Олейником.Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В конце прошлого года погранслужба Украины информировала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну.Подробнее о бегстве украинцев за рубеж - в материале "Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды на сайте Украина.ру.
украина
словакия
черкасская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, словакия, черкасская область, владимир олейник, оппозиционная платформа - "за жизнь", сбу
Новости, Украина, Словакия, Черкасская область, Владимир Олейник, Оппозиционная платформа - "За Жизнь", СБУ

Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали

12:03 08.08.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украинские силовики задержали оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Черкасской области при попытке бегства в Словакию. Об этом сообщила представитель регионального управления Службы безопасности Украины Екатерина Дрога
Имя депутата она не раскрыла.
Как заверила Дрога, задержанного подозревают в поддержке российской спецоперации. По данным СБУ, он якобы поддерживал связь с экс-депутатом от запрещенной на Украине "Партии регионов" Владимиром Олейником.
Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В конце прошлого года погранслужба Украины информировала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну.
Подробнее о бегстве украинцев за рубеж - в материале "Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСловакияЧеркасская областьВладимир ОлейникОппозиционная платформа - "За Жизнь"СБУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Лукашенко предупредил, что будет, если Россия "рухнет"
13:40Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене жена
13:35Украина обиделась на разрыв отношений с Нигером
13:33Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты
13:00Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа
12:57Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
12:56Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской области
12:56В Орловской области отменили массовые мероприятия и помогают жителям Курской области
12:08Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии
12:03Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
11:46Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
11:46"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
11:34"До Киева и дальше": эксперт объяснил призыв Медведева к смене характера СВО
11:33Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
11:30Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей
10:47Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
10:40Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
10:29Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
10:05Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
10:03СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
Лента новостейМолния