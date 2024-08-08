https://ukraina.ru/20240808/1056758581.html
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали - 08.08.2024 Украина.ру
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
Украинские силовики задержали оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Черкасской области при попытке бегства в Словакию. Об этом сообщила представитель регионального управления Службы безопасности Украины Екатерина Дрога
2024-08-08T12:03
2024-08-08T12:03
2024-08-08T12:03
новости
украина
словакия
черкасская область
владимир олейник
оппозиционная платформа - "за жизнь"
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
Имя депутата она не раскрыла.Как заверила Дрога, задержанного подозревают в поддержке российской спецоперации. По данным СБУ, он якобы поддерживал связь с экс-депутатом от запрещенной на Украине "Партии регионов" Владимиром Олейником.Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В конце прошлого года погранслужба Украины информировала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну.Подробнее о бегстве украинцев за рубеж - в материале "Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды на сайте Украина.ру.
украина
словакия
черкасская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, словакия, черкасская область, владимир олейник, оппозиционная платформа - "за жизнь", сбу
Новости, Украина, Словакия, Черкасская область, Владимир Олейник, Оппозиционная платформа - "За Жизнь", СБУ
Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали
Украинские силовики задержали оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Черкасской области при попытке бегства в Словакию. Об этом сообщила представитель регионального управления Службы безопасности Украины Екатерина Дрога
Имя депутата она не раскрыла.
Как заверила Дрога, задержанного подозревают в поддержке российской спецоперации. По данным СБУ, он якобы поддерживал связь с экс-депутатом от запрещенной на Украине "Партии регионов" Владимиром Олейником.
Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В конце прошлого года погранслужба Украины информировала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну.