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Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали

Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали - 08.08.2024 Украина.ру

Украинский депутат пытался бежать в Словакию, его поймали

Украинские силовики задержали оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Черкасской области при попытке бегства в Словакию. Об этом сообщила представитель регионального управления Службы безопасности Украины Екатерина Дрога

2024-08-08T12:03

2024-08-08T12:03

2024-08-08T12:03

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украина

словакия

черкасская область

владимир олейник

оппозиционная платформа - "за жизнь"

сбу

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Имя депутата она не раскрыла.Как заверила Дрога, задержанного подозревают в поддержке российской спецоперации. По данным СБУ, он якобы поддерживал связь с экс-депутатом от запрещенной на Украине "Партии регионов" Владимиром Олейником.Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В конце прошлого года погранслужба Украины информировала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну.Подробнее о бегстве украинцев за рубеж - в материале "Можно его считать дезертиром и расстрелять?" Сын депутата Рады сбежал в Нидерланды на сайте Украина.ру.

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новости, украина, словакия, черкасская область, владимир олейник, оппозиционная платформа - "за жизнь", сбу