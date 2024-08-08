Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру
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Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область
Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру
Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область
Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ на Курскую область и ничего не знал про агрессивные планы Владимира Зеленского. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
2024-08-08T08:47
2024-08-08T08:47
курская область
новости
сша
вашингтон
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума
валерий герасимов
слуцкий леонид
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По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная провокация - массированная атака и ракетные удары по российской территории - обошлась без участия западных инструкторов.Парламентарий подчеркнул, что за каждым военным преступлением "укронацисткой хунты" стоит коллективный Запад. И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области, добавил Слуцкий.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости
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курская область, новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, валерий герасимов, слуцкий леонид
Курская область, Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Валерий Герасимов, Слуцкий Леонид

Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область

08:47 08.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ на Курскую область и ничего не знал про агрессивные планы Владимира Зеленского. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная провокация - массированная атака и ракетные удары по российской территории - обошлась без участия западных инструкторов.
"Факт остается фактом: марионеточный киевский режим до сих пор держится исключительно за счет военно-финансовой поддержки Вашингтона и Брюсселя. И попытки отмежеваться от шайки Зеленского, изобразив полную неосведомленность, вряд ли кого смогут обмануть", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что за каждым военным преступлением "укронацисткой хунты" стоит коллективный Запад.
И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области, добавил Слуцкий.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
Курская областьНовостиСШАВашингтонВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдумаВалерий ГерасимовСлуцкий Леонид
 
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08:47Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область
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