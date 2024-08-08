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Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область

Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру

Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область

Вашингтон с особым цинизмом пытается делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке ВСУ на Курскую область и ничего не знал про агрессивные планы Владимира Зеленского. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале

2024-08-08T08:47

2024-08-08T08:47

2024-08-08T08:47

курская область

новости

сша

вашингтон

владимир зеленский

вооруженные силы украины

госдума

валерий герасимов

слуцкий леонид

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По его словам, малоправдоподобно, что явно спланированная провокация - массированная атака и ракетные удары по российской территории - обошлась без участия западных инструкторов.Парламентарий подчеркнул, что за каждым военным преступлением "укронацисткой хунты" стоит коллективный Запад. И все те, кто создал на Украине антироссийский плацдарм, кто инструктировал и поставлял оружие бандеровскому режиму - прямые соучастники убийств мирных граждан в Курской области, добавил Слуцкий.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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курская область, новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, валерий герасимов, слуцкий леонид