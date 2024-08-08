https://ukraina.ru/20240808/1056749489.html
Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области
2024-08-08T07:44
2024-08-08T07:44
2024-08-08T07:45
новости
курская область
россия
сша
валерий герасимов
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a863da31e7d736fb12e04dceae5a0549.jpg.webp
На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Он заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
курская область
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e86c3a7c11c01321139743ef6191f03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, сша, валерий герасимов, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
07:44 08.08.2024 (обновлено: 07:45 08.08.2024)
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области
На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено, отметил он.
По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.
Он заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.