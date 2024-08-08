Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
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Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области
2024-08-08T07:44
2024-08-08T07:45
новости
курская область
россия
сша
валерий герасимов
минобороны
вооруженные силы украины
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На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Он заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, сша, валерий герасимов, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области

07:44 08.08.2024 (обновлено: 07:45 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области
На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено, отметил он.
По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.
Он заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияСШАВалерий ГерасимовМинобороныВооруженные силы Украины
 
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