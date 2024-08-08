https://ukraina.ru/20240808/1056734982.html

Подлесный заявил, что остров Змеиный нужен России. И объяснил причину

Подлесный заявил, что остров Змеиный нужен России. И объяснил причину - 08.08.2024 Украина.ру

Подлесный заявил, что остров Змеиный нужен России. И объяснил причину

Если российские силы смогут закрепиться на острове Змеиный, это позволит ВС РФ решить проблему с американскими истребителями F-16, обещанными Киеву Западом

2024-08-08T04:10

2024-08-08T04:10

2024-08-08T04:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Он отметил, что российские военные вынуждены были уйти с этого острова, поскольку на этом участке суши они были как на ладони. Между тем, если проблему защиты личного состава удастся решить, это позволит разобраться с F-16 еще на подлете."Именно оттуда можно было бы перехватывать те самолеты, которые будут взлетать с территории Румынии, садиться в Молдавии, или сразу уходить на Одесскую область и пускать ракеты. Поэтому чтобы имела продолжение история с островом Змеиным, нужно проработать целый ряд вопросов, связанных с обеспечением укрытия личного состава на этом острове. Была бы политическая воля на это", - отметил Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240807/1056676192.html

https://ukraina.ru/20240807/1056701852.html

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змеиный

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новости, россия, змеиный, украина.ру, эксперты, остров, f-16