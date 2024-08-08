Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру
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Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область
Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
2024-08-08T03:30
2024-08-08T03:30
новости
курская область
украина
дрг
украина.ру
вооруженные силы украины
всу
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный."А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте. Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию", - пояснил Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.В ночь на 6 августа ВСУ атаковали Курскую область 26-тью беспилотниками, однако ни один из них не преодолел российского ПВО. После этого Киев нанес массированный артиллерийский удар по Суджанскому району региона. Результат - 13 пострадавших, одна из которых позже скончалась.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили десятки бойцов ВСУ, в том числе террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали порядка 300 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html
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новости, курская область, украина, дрг, украина.ру, вооруженные силы украины, всу
Новости, Курская область, Украина, ДРГ, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

03:30 08.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
"А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте. Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию", - пояснил Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
В ночь на 6 августа ВСУ атаковали Курскую область 26-тью беспилотниками, однако ни один из них не преодолел российского ПВО. После этого Киев нанес массированный артиллерийский удар по Суджанскому району региона. Результат - 13 пострадавших, одна из которых позже скончалась.
Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили десятки бойцов ВСУ, в том числе террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали порядка 300 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Вчера, 08:58
Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августаВ Курской области продолжаются бои, ВСУ наносят удары и по Курской АЭС и пытаются уничтожить объекты газотранспортной инфраструктуры
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиКурская областьУкраинаДРГУкраина.руВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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