https://ukraina.ru/20240808/1056728784.html

Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру

Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи

2024-08-08T03:30

2024-08-08T03:30

2024-08-08T03:30

новости

курская область

украина

дрг

украина.ру

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046522033_0:5:2157:1218_1920x0_80_0_0_6f8d67b528e844f090c361fa476fd3b7.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный."А так как там российских войск нет в таком количестве, как в зоне СВО, то, возможно, будет шанс прорваться к Курской атомной станции, взорвать ее и изменить ситуацию в военном конфликте. Кроме того, используется тактика обстрелов приграничных территорий из РСЗО, артиллерии и атак БПЛА. Расчет был на то, что возмущенное население, возопив к верховному главнокомандующему, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию", - пояснил Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.В ночь на 6 августа ВСУ атаковали Курскую область 26-тью беспилотниками, однако ни один из них не преодолел российского ПВО. После этого Киев нанес массированный артиллерийский удар по Суджанскому району региона. Результат - 13 пострадавших, одна из которых позже скончалась.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили десятки бойцов ВСУ, в том числе террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали порядка 300 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, дрг, украина.ру, вооруженные силы украины, всу