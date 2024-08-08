"Мы стали накрывать офицеров": эксперт сообщил, почему у ВСУ резко просела система боевого управления - 08.08.2024 Украина.ру
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"Мы стали накрывать офицеров": эксперт сообщил, почему у ВСУ резко просела система боевого управления
"Мы стали накрывать офицеров": эксперт сообщил, почему у ВСУ резко просела система боевого управления - 08.08.2024 Украина.ру
"Мы стали накрывать офицеров": эксперт сообщил, почему у ВСУ резко просела система боевого управления
У ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше их гибло меньше, чем рядовых. А теперь ВС РФ стали накрывать и офицеров. Из-за этого у противника просела система боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-08T06:00
2024-08-08T06:00
новости
алексей анпилогов
россия
украина
всу
офицеры
мотивация
солдаты
раненые
убитые
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.Сейчас потери становятся очень болезненными для украинской армии. Их не успевает восполнить даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Слишком много в ВСУ погибших, раненых, покалеченных и дезертиров, сообщил эксперт.Раньше тот же сержантский состав мог обеспечить стойкость в обороне, а теперь эта стойкость критически падает. Потому что мотивированных солдат, готовых отчаянно сражаться, там немного меньше, уточнил он.И новобранцы, из которых создают новые бригады, становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Это ощущается по тому, что у нас есть продвижение даже на тех участках, где фронт постоянно стоял, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии - в интервью Дмитрия Краснова: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России на сайте Украина.ру* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
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новости, алексей анпилогов, россия, украина, всу, офицеры, мотивация, солдаты, раненые, убитые, потери, потери всу, сво
Новости, Алексей Анпилогов, Россия, Украина, ВСУ, офицеры, мотивация, солдаты, раненые, убитые, потери, потери ВСУ, СВО

"Мы стали накрывать офицеров": эксперт сообщил, почему у ВСУ резко просела система боевого управления

06:00 08.08.2024
 
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Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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У ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше их гибло меньше, чем рядовых. А теперь ВС РФ стали накрывать и офицеров. Из-за этого у противника просела система боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.
Сейчас потери становятся очень болезненными для украинской армии. Их не успевает восполнить даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Слишком много в ВСУ погибших, раненых, покалеченных и дезертиров, сообщил эксперт.
"Более того, у ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше их гибло меньше, чем рядовых. Рядовые сидели в окопах и их убивали, а офицеры сидели в тылу. А теперь мы стали накрывать и офицеров. Из-за этого у противника просела система боевого управления", - отметил Анпилогов.
Раньше тот же сержантский состав мог обеспечить стойкость в обороне, а теперь эта стойкость критически падает. Потому что мотивированных солдат, готовых отчаянно сражаться, там немного меньше, уточнил он.
И новобранцы, из которых создают новые бригады, становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Это ощущается по тому, что у нас есть продвижение даже на тех участках, где фронт постоянно стоял, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
О том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии - в интервью Дмитрия Краснова: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России на сайте Украина.ру
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
Леонид Савин интервью
6 августа, 15:40
Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войныГлавный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика.Ру" Леонид Савин заявил, что Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как именно ответить Израилю.
 
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