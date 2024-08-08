Цугцванг на Торецком направлении: Измайлов назвал точки, где ВСУ ждет эффект домино
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Военные эксперты сообщают, что российские силы близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском (Нью-Йорке). В этой точке фронта ВСУ действительно оказались в ловушке, потому что любой их дальнейший ход, только ухудшит положение украинской армии
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"ВСУ там оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Если отвести войска из Новгородского тут же рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой севернее. Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часова Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во временных ресурсах. Но ресурсов больше у нас", - сказал Измайлов.
Он добавил, что российское командование работает в тактике ложных наступлений, заставляя противника хаотично перебрасывать свои силы, а потом бьет "пальцем прямо в глаз".
Это приведет к тому, что уже зимой-весной 2025 года украинский фронт окончательно разрушится, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что взятие российскими силами Красноармейска (Покровска) рассечет Донецкую группировку ВСУ надвое, оставив ее без снабжения. При этом ВС РФ получат возможность атаковать в любом направлении.
По мнению эксперта, процесс освобождения Красноармейска займет у ВС РФ как минимум две недели.
6 августа, 05:10Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответилВ настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Освобождение этих городов позволит российским силам в дальнейшем разворачивать наступление в любую сторону
Историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин подчеркнул, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок", откуда начали наступления в разные стороны.
Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.
5 августа, 06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в УгледареУ противника уже было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась, просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.