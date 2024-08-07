https://ukraina.ru/20240807/1056742337.html

Замедление YouTube в России могут отменить - Муртазин

Замедление YouTube в России могут отменить - Муртазин - 07.08.2024 Украина.ру

Замедление YouTube в России могут отменить - Муртазин

Широко анонсированное замедление YouTube в России будет остановлено в ближайшие дни. Об этом 7 августа со ссылкой на источники сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

2024-08-07T16:56

2024-08-07T16:56

2024-08-07T16:56

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цифровизация

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"Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята. У меня же следующий вопрос, - а люди что участвовали и руководили этим шоу будут сняты? Так как есть стойкое ощущение, что они профнепригодны во всех смыслах", - сказано в публикации телеграм-канала Mobile-Review.com за подписью Муртазина.Издание rozetked обратило внимание и на другие комментарии по резонансной теме. В частности, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что вариант блокировки YouTube даже "не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам"."Возможно, "разблокировка" сервиса уже началась, поскольку у редакции Rozetked уже всё работает без сбоев, за исключением превью видео — они частично не работают с 2022 года", - отметило издание.Автор издания Украина.ру Анастасия Градинарова рассмотрела проблему в публикации Прощаемся с YouTube. Видеохостингу в России капут? В более широком контексте проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Цифровой империализм. Как платформы контролируют политику и что с этим делать

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новости, россия, youtube, госдума, блокировка, разблокирование, it-компания, it-специалисты, it-сектор, цифровизация, информационная безопасность, видеотрансляции