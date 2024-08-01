Прощаемся с YouTube. Видеохостингу в России капут?
12:36 01.08.2024 (обновлено: 12:49 01.08.2024)
"Ютуб капут. Ибо неча". Так прокомментировала остановку работы популярного видеохостинга в России главный редактор RT Маргарита Симоньян. С ночи пользователи сообщали о массовых сбоях в работе — часть видео не загружалась, а те, что удалось открыть, можно было посмотреть только в плохом качестве
По данным площадок Downradar и "Сбой. РФ", о первых проблемах в работе стало известно ночью, около 01:00, а пик сбоя фиксировался в 02:00. Преимущественно на YouTube жаловались москвичи и жители Санкт-Петербурга. "Упал" видеохостинг и у пользователей Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской областей, а также в некоторых городах новых регионов России.
"В смарт телевизорах уже не работает. На стационарных компьютерах еще работает, но очень медленно. На телефонах работает, но уже не так быстро, как раньше", - поделилась жительница Горловки (ДНР) Елена.
С YouTube было все понятно с самого начала российской спецоперации – два года оттуда массово удалялись аккаунты российских блогеров, в том числе тех, что не имеют отношения к политике и не комментировали международную обстановку. За это время "за нарушение условий использования" безвозвратно удалили страницы певцов Полины Гагариной, Григория Лепса, SHAMAN (Ярослава Дронова), Юлии Чичериной, Олега Газманова, а также канал актера и журналиста Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", где публиковались интервью.
Такая агрессивная борьба продолжается и сегодня. Например, не так давно видеохостинг без объяснения причин "снес" ряд аккаунтов патриотических блогеров, которые собирали средства на гуманитарную помощь пострадавшим в зоне боевых действий.
"Причины блокировок абсолютно необоснованные и часто без объяснения причин, перманентные и без возможности как-либо обжаловать. На некоторых сервисах, например на Twitch и YouTube наши средства были просто украдены", - написал в своем телеграм-канале SimpDungeon русский политический стример Жора GRPZDC.
При этом, видео с фейковыми новостями о спецоперации, России и "победе" украинской армии видеохостинг агрессивно рекомендует всем пользователям. Алгоритмы остаются неизменными, политика YouTube неадекватной, а ролики made in Ukraine набирают миллионы просмотров.
В этой связи российские знаменитости, в том числе радиоведущая Надана Фридрихсон, депутат Наталия Полуянова, певица Юлия Чичерина высказались за блокировку сервиса.
"Youtube удобен, на нем действительно можно найти много разного контента, но он работает на территории нашей страны, нарушая законы и игнорируя решения Роскомнадзора по удалению фейков. Платформа с легкостью блокирует патриотические каналы, а недавно закрыла доступ к каналам военкоров и артистов, которые регулярно ездят в зону СВО и поддерживают наших бойцов. Политике двойных стандартов пора положить конец", – указала парламентарий.
"RuTube, казалось бы, наш, но тот же самый материал там никто не видит. Яндекс.Музыка сообщает, что я – это "иностранный рок". Может, в России появится когда-нибудь суверенный интернет. У китайцев же ума хватило. А пока подполье – настоящий рок и есть. Если в ближайшее время не выключат YouTube в России, значит, мы по-прежнему – западная колония в культуре", – подчеркивала певица Чичерина.
9 февраля 2023, 07:04Игорь Бедеров о том, как цифровая армия России воюет против фейков в YouTube и TelegramСоздатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, почему блокировать "Википедию" не имеет смысла. Он также раскрыл, как борется с фейками в YouTube и Telegram цифровая армия России.
Даже если платформа снова заработает в прежнем режиме в России, всем кто так или иначе связан с YouTube? Необходимо срочно переходить на отечественные площадки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Сложная ситуация вокруг YouTube складывалась не первый день и в любом случае, даже если его работа будет восстановлена, нужно тем, кто связан с этой сферой, активнее создавать альтернативные каналы, в том числе на сервисах RuTube и ВКонтакте", - сказал он.
Официально в РФ опровергали информацию о существовании планов по блокировке платформы – речь шла только о замедлении работы YouTube "из-за проблем с оборудованием Google".
Вместе с тем, В МИД России сегодня заявили, что YouTube "отрабатывает политические установки Вашингтона" и призвали жителей страны осваивать RuTube. Однако пока блогеры и пользователи преимущественно критикуют отечественные площадки по ряду причин. Приложение "вылетает", алгоритм поиска и рекомендаций не настроен, а монетизация контента либо мизерная, либо вовсе не предусматривается.