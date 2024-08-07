https://ukraina.ru/20240807/1056738276.html
"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ
"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ
События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. На это указал 7 августа в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
2024-08-07T15:00
2024-08-07T15:00
2024-08-07T15:00
новости
владимир джабаров
курская область
россия
украина
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102643/51/1026435133_0:58:5568:3190_1920x0_80_0_0_e3faf040d8453f79fc30a2d2e85d2db0.jpg.webp
"ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он.Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".ВСУ проникли на приграничные территории Курской области. Пострадали местные жители. Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
курская область
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102643/51/1026435133_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_c48d1e971a240cbc1fda67be18139d23.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир джабаров, курская область, россия, украина, фсб
Новости, Владимир Джабаров, Курская область, Россия, Украина, ФСБ
"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ
События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. На это указал 7 августа в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
"ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он.
Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".
"Пощады украинским террористам не будет", - заверил парламентарий.
ВСУ проникли на приграничные территории Курской области. Пострадали местные жители.
Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.