https://ukraina.ru/20240807/1056738276.html

"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ

"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру

"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ

События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. На это указал 7 августа в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров

2024-08-07T15:00

2024-08-07T15:00

2024-08-07T15:00

новости

владимир джабаров

курская область

россия

украина

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102643/51/1026435133_0:58:5568:3190_1920x0_80_0_0_e3faf040d8453f79fc30a2d2e85d2db0.jpg.webp

"ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он.Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".ВСУ проникли на приграничные территории Курской области. Пострадали местные жители. Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир джабаров, курская область, россия, украина, фсб