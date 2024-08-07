"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
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"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ
"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ
События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. На это указал 7 августа в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
2024-08-07T15:00
2024-08-07T15:00
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"ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он.Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".ВСУ проникли на приграничные территории Курской области. Пострадали местные жители. Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, владимир джабаров, курская область, россия, украина, фсб
Новости, Владимир Джабаров, Курская область, Россия, Украина, ФСБ

"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ

15:00 07.08.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаПресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Владимир Джабаров
Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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События в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. На это указал 7 августа в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
"ВСУ уже давно превратились в банды террористов", - написал он.
Сенатор сравнил нападение "бандитов" из ВСУ на больницу города Суджа в Курской области с захватом заложников в Буденновске террористами Шамиля Басаева. По его словам, басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области "тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан".

"Пощады украинским террористам не будет", - заверил парламентарий.

ВСУ проникли на приграничные территории Курской области. Пострадали местные жители.
Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ДжабаровКурская областьРоссияУкраинаФСБ
 
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