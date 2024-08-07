"В беде не оставим": главы шести регионов предложили помощь жителям Курской области
© Роман Старовойт телеграм-канал
© Роман Старовойт телеграм-канал
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на фоне атак на Курскую область в своем телеграм-канале выразил готовность принять в регионе столько жителей Курской области, сколько потребуется
"Сегодня вся Орловщина сопереживает нашим соседям – Курской области, где наша армия продолжает отражать бесчеловечные атаки противника. Вражеские войска подло нападают на мирное население, бьют по жилым зданиям и социальным объектам, машинам скорой помощи. К огромному сожалению, страдают дети, есть раненые и погибшие среди гражданских", - написал политик.
Он заверил, что его регион ночью оперативно оказал помощь курянам. В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных жителей приграничных районов.
"Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку. <...> От всей Орловской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, скорбим вместе с вами. Преступному киевскому режиму не может быть оправдания – мы должно сплотиться для окончательного разгрома врага. Противник будет разбит, победа будет за нами!",- написал он.
Поддержку Курской области выразил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Созвонился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе. Украинские нацисты продолжают действовать в привычной для себя манере – устраивают террор мирного населения", - возмутился он.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что украинские боевики не просто пытаются войти на территорию Курской области. Они бьют беспилотниками по машинам с детьми, по автомобилям скорой помощи, по городским кварталам. Среди гражданских есть погибшие и раненые.
"Воронежская область готова оказать курянам любую необходимую помощь. Наши оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Курской области мирных жителей, в том числе фельдшера и водителя автомобиля скорой помощи. Желаю всем раненым, среди которых — дети, скорейшего выздоровления", - написал Гусев.
"Воронежская область готова оказать курянам любую необходимую помощь. Наши оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Курской области мирных жителей, в том числе фельдшера и водителя автомобиля скорой помощи. Желаю всем раненым, среди которых — дети, скорейшего выздоровления", - написал Гусев.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших и заверил, что регион готов оказать любую необходимую помощь Курской области.
"Мной даны соответствующие указания всем профильным службам. Липецкая область с курянами. В беде не оставим", - отметил он.
В ответ временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале отметил, что на фоне обострения ситуации в приграничье ему позвонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, руководитель Общероссийского Народного фронта.
"Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону. Это, безусловно, придает сил и осознания того, что мы действительно великая страна, в которой живут потрясающие люди. Благодарю всех за поддержку!", - написал Смирнов.
Он также опубликовал скриншоты с комментариями россиян, которые выразили поддержку региону.
"Орел с вами, всей душой, сердцем мыслями!", "Воронеж с вами", "Саранск", "Анапа с вами", "Новый Уренгой", "Шебекино с вами. Нам очень знакома ваша ситуация, мы переживаем за вас всем сердцем", - написали пользователи из разных городов.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Егора Леева Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа на сайте Украина.ру.