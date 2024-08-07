https://ukraina.ru/20240807/1056730023.html

Хроника энергетической войны: рост нефтяных доходов РФ, венесуэльские недра для БРИКС и теневой флот

Хроника энергетической войны: рост нефтяных доходов РФ, венесуэльские недра для БРИКС и теневой флот - 07.08.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: рост нефтяных доходов РФ, венесуэльские недра для БРИКС и теневой флот

У российского СПГ-проекта "Арктик СПГ 2" пришвартовался первый газовоз, который относят к так называемому "теневому флоту". Санкции США не остановили ни производство сжиженного газа, ни его отправку.

2024-08-07T12:12

2024-08-07T12:12

2024-08-07T12:13

хроника энергетической войны

эксклюзив

венесуэла

сша

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николас мадуро

владимир путин

джо байден

брикс

ес

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Россия за семь месяцев нарастила нефтегазовые доходы почти на 62%Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе – июле 2024 года в годовом выражении на 61,6% – до 6,777 триллиона рублей против 4,193 трлн рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ, обнародованной 5 августа.По итогам семи месяцев 2024 года налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата принесли бюджету 7,944 трлн руб. В частности, поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) продемонстрировали рост в 1,7 раза, до 7,2502 трлн рублей, в том числе: нефть – 6,0137 трлн руб. (рост в 1,8 раза), газ – 841,3 млрд руб. (рост на 23,5%), газовый конденсат – 395,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза). Поступления по налогу на дополнительный доход (НДД) выросли в 2,2 раза, до 1,5389 трлн руб.При этом поступления от экспортной пошлины снизились в 2,7 раза, до 170,2 млрд рублей, в том числе: по нефти – минус 3,4 млрд руб. по сравнению с 125,2 млрд руб. годом ранее, по газу – 180,7 млрд руб. (снижение на 34,2%), по нефтепродуктам – минус 7,0 млрд руб. против 55,9 млрд руб. годом ранее. Это связано с завершением финального витка большого налогового маневра в нефтяной отрасли. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в ноябре 2022 года, когда бюджет РФ вернул экспортерам газа 8,3 млрд руб., что было обусловлено уточнением деклараций за предыдущие периоды.В июле же 2024 года поступления по НДПИ выросли в 1,4 раза в годовом сравнении, составив 944 млрд рублей, в том числе: на нефть – 800,2 млрд руб. (рост в 1,4 раза в годовом сравнении), на газ – 94,0 млрд руб. (рост на 8,4% в годовом сравнении), на газовый конденсат – 49,8 млрд руб. (рост в 1,5 раза в годовом сравнении соответственно). Поступления по НДД выросли в 1,7 раза к июлю 2023 года, до 496,7 млрд руб. Поступления от экспортной пошлины стали отрицательными и составили минус 69,0 млрд руб.За первые семь месяцев 2024 года нефтяники также получили из казны 1,128 трлн рублей выплаты в рамках демпфирующего механизма на топливо, что на 72,7% больше показателя января – июля 2023 года, составившего 653 млрд рублей.Напомним, что в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель с индексацией на 2% в год, начиная с 2027 года. До этого Бюджетный кодекс РФ устанавливал номинальный объем базовых нефтегазовых доходов на уровне 8 трлн рублей в год с индексацией на 4% в год, начиная с 2026-го.Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаВенесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа на своей территории. Об этом 3 августа заявил на пресс-конференции в Каракасе венесуэльский лидер Николас Мадуро."Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все [разрешения на разработку] нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит", – отметил он.По словам Николаса Мадуро, БРИКС "представляет собой гигантский рынок для национальных производителей, гарантирующий развитие экспорта и экономики Венесуэлы", и Каракас заинтересован в этих возможностях."Мы нацелены на безопасный рынок БРИКС с хорошими ценами <...>. Страны БРИКС собираются инвестировать в сталелитейную промышленность, в алюминиевые компании, в брикетные заводы. Крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые у нас сейчас есть, поступают из стран БРИКС", – сказал президент Венесуэлы.В январе 2024 года Мадуро заявлял, что рассчитывает на присоединение страны к БРИКС на следующем саммите, который запланирован в октябре этого года в Казани. Позднее он повторил, что "Венесуэла скоро войдет в БРИКС".Стоит отметить, что у американской компании Chevron пять совместных предприятий с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA). Они разрабатывают месторождения Боскан в штате Сулия (Chevron принадлежит 39,2% акций), месторождения около озера Маракайбо (у Chevron 25,2%), месторождения Ориноко близ одноименной реки (30%) и в Карабобо (34%), а также газовое месторождение Лоран вдоль морской границы Венесуэлы и Тринидада и Тобаго (60%). В июне 2024 года британское Reuters сообщал, что Венесуэла рассматривает возможность продления контракта между PDVSA и Chevron до 2047 года.США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора Венесуэлы в 2019 году после победы Мадуро на президентских выборах, которые США и другие западные правительства не признали. В апреле 2024 года стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не будет продлевать ослабившую санкции генеральную лицензию (GL 44) в отношении нефтяных компаний Венесуэлы. Предполагалось, что лицензия для венесуэльских нефтяников будет продлена только в случае выработки "дорожной карты выборов" и общих договоренностей между Мадуро и оппозицией.В июле 2024 года в Венесуэле прошли очередные президентские выборы. Центризбирком объявил победителем действующего главу государства Мадуро. Оппозиция уверена, что победил её кандидат Эдмундо Гонсалес. В стране произошли протесты и столкновения с полицией и военными. Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота. Ряд стран, в том числе США и ЕС, не признали итоги выборов.Мировой рынок СПГ: ExxonMobil откладывает поставки, "Новатэк" использует "теневой флот"Компании ExxonMobil и QatarEnergy перенесли начало экспортных отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) с СПГ-завода Golden Pass LNG на конец 2025 года. Об этом 2 августа в интервью американскому агентству Bloomberg сообщила финансовый директор ExxonMobil Кэтрин Микеллс.По её словам, задержка поставок с Golden Pass LNG обусловлена банкротством ведущего подрядчика проекта Zachry Holdings Inc. (ZHI). Лишь в июле 2024 года компании договорились, что другие подрядчики могут завершить работы на Golden Pass LNG, открывая возможность для перезапуска работ после нескольких неудачных попыток."Мы рады, что СП Golden Pass LNG достигло соглашения с Zachry Holdings, которое позволяет нам продолжать работу по завершению строительства. Новый график означает, что завод начнет работу примерно на 6 месяцев позже предыдущего плана", – заявила Микеллс.Ранее в ExxonMobil ожидали, что экспорт СПГ c Golden Pass LNG начнется в первом полугодии 2025 года. По состоянию на июль 2024-го завод был готов на 75%.Zachry Holdings подала заявление о банкротстве в мае 2024 года. Работу по проекту Golden Pass LNG ZHI начала в 2019-м, однако компания столкнулась с перерасходом средств, вызванным пандемией, а также с проблемами с состоянием грунта и затруднениями в цепочке поставок.Начало процесса банкротства ZHI дало компании возможность структурированного выхода из проекта Golden Pass LNG. Кто конкретно заменит ZHI и в каком объеме, пока непонятно, как и сроки возобновления работ. При этом подрядчиками по проекту Golden Pass LNG, наряду с Zachry Holdings, являются McDermott International и Chiyoda International.Сам же СПГ-завод и экспортный терминал Golden Pass LNG реализуется на базе одноименного импортного терминала, расположенного примерно в 10 милях к югу от Порт-Артура в Техасе, на водном пути Сабина-Нечес (Sabine-Neches), на существующем судоходном канале Порт-Артур (Port Arthur). Это один из немногих глубоководных портов в Мексиканском заливе, что делает его удобным для танкеров-газовозов, что обусловило популярность этого района у владельцев существующих и планируемых СПГ-терминалов.Мощность завода должна составить 18,1 млн тонн СПГ в год (три технологические линии мощностью 6,03 млн т/год каждая), что делает его одним из крупнейших в США. Проект Golden Pass LNG реализуется совместно QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%). Окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту компании приняли в начале 2019 г.Первоначально начать экспорт СПГ с проекта Golden Pass LNG планировалось в 2024 году, но сроки неоднократно сдвигались. Также сильно выросла стоимость проекта: в марте 2024 года ZHI заявила, что Golden Pass LNG превысил первоначальный бюджет проекта (10 млрд долларов) по меньшей мере на 2,4 млрд. По оценкам аналитической компании Wood Mackenzie, новая шестимесячная задержка запланированного запуска Golden Pass LNG приведет к снижению прогнозов по объему предложения на мировом рынке СПГ.Однако ситуация на этом рынке может измениться с началом поставок продукции с российского проекта "Арктик СПГ 2", который принадлежит компании "Новатэк" и находится под санкциями США и ЕС. Как сообщило 5 августа агентство Bloomberg, у причала крупнейшего российского СПГ-проекта пришвартовался первый газовоз, который относят к так называемому "теневому флоту".СПГ-танкер Pioneer длиной около 280 метров, принадлежащий никому не известной компании в Индии, пришвартовался у СПГ-завода 1 августа, свидетельствуют спутниковые снимки. Хотя танкер передает сигнал, показывающий, что он якобы находится в Баренцевом море у берегов Норвегии, на самом деле он стоит примерно в 1300 км к востоку от полуострова Ямал, у завода проекта "Арктик СПГ 2", отмечает Bloomberg. Как пишет Стивен Стапжински, судно не зарегистрировано в западных базах данных, что является характерной чертой российского "теневого флота" для нефти и газа.США и ЕС ввели несколько видов санкций против российской СПГ-отрасли. "Новатэк" собирался начать отгрузку газа с "Арктик СПГ 2" в конце 2023 – начале 2024 года, но не смог этого сделать из-за санкций США, замораживания своего участия иностранными акционерами и отсутствия необходимых танкеров.В результате проекту пришлось в первые месяцы этого года резко снизить добычу, так как у него почти не осталось свободных мощностей для хранения газа. Из-за отсутствия танкеров и необходимости искать новых покупателей "Новатэк" отложил начало отгрузок СПГ на неопределенный срок. Однако ныне, судя по всему, проблему с танкерами-газовозами российской компании удалось решить.Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20240730/1056562594.html

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Олег Хавич

эксклюзив, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, владимир путин, джо байден, брикс, ес, bloomberg, спг