Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране - 07.08.2024 Украина.ру
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Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране
Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране - 07.08.2024 Украина.ру
Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране
Британцам не стоит ждать изменений в самоубийственной госполитике в части миграции. Но пока они даже не представляют, к сколь серьезным последствиям она приведет
2024-08-07T03:30
2024-08-07T03:30
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британцы
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.Он добавил, что в скором времени волнения в Британии утихнут, а нынешнее правительство продолжит свою промигрантскую политику, убивающую местное население.Другие подробности в интервью Минченко Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.В конце июля вооруженный ножом 17-летний подросток напал на танцевальную студию местного детского сада в британском Саутпорте, убив трех девочек от шести до девяти лет, и ранив еще восемь несовершеннолетних.В общественном пространстве быстро распространилась информация о том, что нападавший - мусульманин, проситель убежища или беженец. В частности, BBC написало, что его родители родом из Руанды.Трагедия в танцевальной школе спровоцировала массовые беспорядки в стране. Протестующие нападали на отели, где располагались беженцы, магазины, принадлежавшие мусульманам, мечети и полицию. Судя по кадрам, появившимся в сети, недовольные британцы выкрикивали в адрес своего премьер-министра Кира Стамера "Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?" и скандировали "Мы хотим вернуть нашу страну".В результате беспорядков 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу с переломами, рваными ранами и черепно-мозговыми травмами. Также ранения получили три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по факту массовых антииммигрантских беспорядков.После заседания Стамер назвал протестовавших "крайне правыми бандитами" и заявил, что для борьбы с беспорядками полиция получит доступ к "постоянной армии", уголовное правосудие будет "усилено", а все участники протестов "почувствуют всю силу закона" и пожалеют о своих действиях."У нас будет постоянная армия из специальных офицеров, офицеров общественной службы, так что у нас будет достаточно (сил), чтобы справиться с этим (беспорядками). Это не протесты - это чистое насилие, мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины", - заявил британский премьер.Кстати, позже полиция опровергла информацию о том, что нападавший мусульманин и беженец. А спустя пару дней суд обнародовал имя преступника, убившего британских детей прямо в детском саду. Его зовут Аксель Муганва Рудакубана.Интересно, что он совершил это деяние спустя менее, чем месяц после того, как Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.
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новости, британия, украина.ру, эксперты, британцы
Новости, Британия, Украина.ру, эксперты, британцы

Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране

03:30 07.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Британцам не стоит ждать изменений в самоубийственной госполитике в части миграции. Но пока они даже не представляют, к сколь серьезным последствиям она приведет
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.
"Я думаю, что и дальше, консенсуса консерваторов и лейбористов в условиях какой-то серьезной коррекции миграционной политики не будет. А продолжится та же самая самоубийственная [для Британии] логика. Но свой негативный эффект в полной мере она даст, думаю, где-нибудь через 10–20 лет", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что в скором времени волнения в Британии утихнут, а нынешнее правительство продолжит свою промигрантскую политику, убивающую местное население.
Другие подробности в интервью Минченко Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.
В конце июля вооруженный ножом 17-летний подросток напал на танцевальную студию местного детского сада в британском Саутпорте, убив трех девочек от шести до девяти лет, и ранив еще восемь несовершеннолетних.
В общественном пространстве быстро распространилась информация о том, что нападавший - мусульманин, проситель убежища или беженец. В частности, BBC написало, что его родители родом из Руанды.
Трагедия в танцевальной школе спровоцировала массовые беспорядки в стране. Протестующие нападали на отели, где располагались беженцы, магазины, принадлежавшие мусульманам, мечети и полицию. Судя по кадрам, появившимся в сети, недовольные британцы выкрикивали в адрес своего премьер-министра Кира Стамера "Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?" и скандировали "Мы хотим вернуть нашу страну".
В результате беспорядков 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу с переломами, рваными ранами и черепно-мозговыми травмами. Также ранения получили три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.
На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по факту массовых антииммигрантских беспорядков.
После заседания Стамер назвал протестовавших "крайне правыми бандитами" и заявил, что для борьбы с беспорядками полиция получит доступ к "постоянной армии", уголовное правосудие будет "усилено", а все участники протестов "почувствуют всю силу закона" и пожалеют о своих действиях.
"У нас будет постоянная армия из специальных офицеров, офицеров общественной службы, так что у нас будет достаточно (сил), чтобы справиться с этим (беспорядками). Это не протесты - это чистое насилие, мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины", - заявил британский премьер.
Кстати, позже полиция опровергла информацию о том, что нападавший мусульманин и беженец. А спустя пару дней суд обнародовал имя преступника, убившего британских детей прямо в детском саду. Его зовут Аксель Муганва Рудакубана.
Интересно, что он совершил это деяние спустя менее, чем месяц после того, как Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:15
Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать РоссииВ городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.
 
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