https://ukraina.ru/20240806/1056720799.html
"Прошу сохранять спокойствие". Губернатор Курской области записал видеообращение
"Прошу сохранять спокойствие". Губернатор Курской области записал видеообращение - 06.08.2024 Украина.ру
"Прошу сохранять спокойствие". Губернатор Курской области записал видеообращение
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов записал видеообращение к жителям региона. Видеозапись опубликована в его официальном телеграм-канале вечером 6 августа
2024-08-06T21:43
2024-08-06T21:43
2024-08-06T21:49
новости
курская область
атака
всу
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алексей смирнов (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
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Смирнов попросил жителей области сохранять спокойствие. Обстановка на приграничной территории, по его словам, продолжает оставаться напряженной. Вооруженным силам противника противодействуют пограничники и военнослужащие российской армии. На границе идут бои."Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая", - сказал он. В регионе открыли оперативный штаб, экстренные службы перевели на круглосуточный режим работы. Всю информацию Смирнов пообещал сообщать дополнительно. Также глава региона попросил жителей Курской области соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. По его словам, региональные власти встречают жителей приграничных территорий, которые уезжают из домов. Дежурит бригада скорой помощи, сотрудники добровольной дружины, транспорта. По всем вопросам можно обратиться по телефону 112.В ночь на 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины напали на населенные пункты Курской области на приграничной с Украиной территории. По информации Минобороны России в атаке приняли участие 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков, более 20 бронированных машин. Под удар в 8 часов утра попали населенные пункты Николаево-Дарьино и Олешня.Атаку отражают войска прикрытия государственной границы совместно в подразделениями пограничных войск ФСБ России. Также российские войска наносят удары по украинским резервам на территории Сумской области Украины. В район боестолкновения отправили резервы российской группировки войск на Курском направлении.По данным на 17:00 6 августа, российские войска уничтожили 16 единиц бронетехник ВСУ: шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины "Казак" и инженерную машину разграждения. По версии военного обозревателя МИА "Россия Сегодня" Александра Хроленко, атаки ВСУ носят бессмысленный характер из-за отсутствия результатов и высоких потерь.
https://ukraina.ru/20240806/1056706421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, атака, всу, украина, алексей смирнов (губернатор), россия, вооруженные силы украины, фсб
Новости, Курская область, атака, ВСУ, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ
"Прошу сохранять спокойствие". Губернатор Курской области записал видеообращение
21:43 06.08.2024 (обновлено: 21:49 06.08.2024)
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов записал видеообращение к жителям региона. Видеозапись опубликована в его официальном телеграм-канале вечером 6 августа
Смирнов попросил жителей области сохранять спокойствие. Обстановка на приграничной территории, по его словам, продолжает оставаться напряженной. Вооруженным силам противника противодействуют пограничники и военнослужащие российской армии. На границе идут бои.
"Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая", - сказал он.
В регионе открыли оперативный штаб, экстренные службы перевели на круглосуточный режим работы. Всю информацию Смирнов пообещал сообщать дополнительно. Также глава региона попросил жителей Курской области соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги.
По его словам, региональные власти встречают жителей приграничных территорий, которые уезжают из домов. Дежурит бригада скорой помощи, сотрудники добровольной дружины, транспорта. По всем вопросам можно обратиться по телефону 112.
В ночь на 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины напали на населенные пункты Курской области на приграничной с Украиной территории.
По информации Минобороны России в атаке приняли участие 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков, более 20 бронированных машин. Под удар в 8 часов утра попали населенные пункты Николаево-Дарьино и Олешня.
Атаку отражают войска прикрытия государственной границы совместно в подразделениями пограничных войск ФСБ России. Также российские войска наносят удары по украинским резервам на территории Сумской области Украины. В район боестолкновения отправили резервы российской группировки войск на Курском направлении.
По данным на 17:00 6 августа, российские войска уничтожили 16 единиц бронетехник ВСУ: шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины "Казак" и инженерную машину разграждения.
По версии военного обозревателя МИА "Россия Сегодня" Александра Хроленко, атаки ВСУ носят бессмысленный характер из-за отсутствия результатов и высоких потерь
.