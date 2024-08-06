ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов - 06.08.2024 Украина.ру
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ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов - 06.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов
Противовоздушная оборона России сбила украинскую ракету. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-06T16:28
2024-08-06T16:28
новости
курская область
россия
украина
алексей смирнов (губернатор)
терроризм
пво
сво
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"Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!", - сообщил Смирнов.Через несколько минут он объявил об очередной ракетной опасности. Жителям рекомендовано спрятаться в укрытиях.Подробнее об обстановке в регионе читайте в публикации Украина.ру Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), терроризм, пво, сво
Новости, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), терроризм, ПВО, СВО

ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов

16:28 06.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Противовоздушная оборона России сбила украинскую ракету. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
"Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!", - сообщил Смирнов.
Через несколько минут он объявил об очередной ракетной опасности. Жителям рекомендовано спрятаться в укрытиях.
Подробнее об обстановке в регионе читайте в публикации Украина.ру Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)терроризмПВОСВО
 
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