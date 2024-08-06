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ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов

ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов - 06.08.2024 Украина.ру

ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов

Противовоздушная оборона России сбила украинскую ракету. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-06T16:28

2024-08-06T16:28

2024-08-06T16:28

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алексей смирнов (губернатор)

терроризм

пво

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"Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!", - сообщил Смирнов.Через несколько минут он объявил об очередной ракетной опасности. Жителям рекомендовано спрятаться в укрытиях.Подробнее об обстановке в регионе читайте в публикации Украина.ру Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области

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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), терроризм, пво, сво