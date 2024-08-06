Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО - 06.08.2024 Украина.ру
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Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО
Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО - 06.08.2024 Украина.ру
Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО
Ситуация под Торецком, а также производство дронов и ракет были в центре внимания Владимира Зеленского 6 августа во время проведения заседания Ставки по видеосвязи
2024-08-06T16:19
2024-08-06T16:19
новости
украина
владимир зеленский
рустем умеров
александр сырский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днр
харьковская область
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"Провел Ставку. Вопрос номер один – ситуация на фронте. Особенно подробно – Покровское, Торецкое и Харьковское направления", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.Главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации по видеосвязи. Доклады также сделали разведчики из ГУР и СВР."Вопрос номер два – собственные дроны и ракеты", - продолжил Зеленский.О потребностях армии и темпах производства доложили министр оборон Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Фёдоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Ставкой решено направить дополнительное финансирование украинскую ракетную программу."Еще один доклад министра обороны Рустема Умерова – о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнерами", - добавил Зеленский.Тем временем украинские издания обеспокоены перспективой масштабного окружения ВСУ на "Покровском направлении". Об этом Украина.ру сообщала в публикации Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
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новости, украина, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, днр, харьковская область, военная помощь, ракеты, впк, дроны, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, ДНР, Харьковская область, военная помощь, ракеты, ВПК, дроны, СВО

Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО

16:19 06.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Ситуация под Торецком, а также производство дронов и ракет были в центре внимания Владимира Зеленского 6 августа во время проведения заседания Ставки по видеосвязи
"Провел Ставку. Вопрос номер один – ситуация на фронте. Особенно подробно – Покровское, Торецкое и Харьковское направления", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.
Главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации по видеосвязи. Доклады также сделали разведчики из ГУР и СВР.
"Вопрос номер два – собственные дроны и ракеты", - продолжил Зеленский.
О потребностях армии и темпах производства доложили министр оборон Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Фёдоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Ставкой решено направить дополнительное финансирование украинскую ракетную программу.
"Еще один доклад министра обороны Рустема Умерова – о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнерами", - добавил Зеленский.
Тем временем украинские издания обеспокоены перспективой масштабного окружения ВСУ на "Покровском направлении". Об этом Украина.ру сообщала в публикации Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДНРХарьковская областьвоенная помощьракетыВПКдроныСВО
 
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