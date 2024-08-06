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Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО

Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО - 06.08.2024 Украина.ру

Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО

Ситуация под Торецком, а также производство дронов и ракет были в центре внимания Владимира Зеленского 6 августа во время проведения заседания Ставки по видеосвязи

2024-08-06T16:19

2024-08-06T16:19

2024-08-06T16:19

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"Провел Ставку. Вопрос номер один – ситуация на фронте. Особенно подробно – Покровское, Торецкое и Харьковское направления", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.Главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации по видеосвязи. Доклады также сделали разведчики из ГУР и СВР."Вопрос номер два – собственные дроны и ракеты", - продолжил Зеленский.О потребностях армии и темпах производства доложили министр оборон Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Фёдоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Ставкой решено направить дополнительное финансирование украинскую ракетную программу."Еще один доклад министра обороны Рустема Умерова – о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнерами", - добавил Зеленский.Тем временем украинские издания обеспокоены перспективой масштабного окружения ВСУ на "Покровском направлении". Об этом Украина.ру сообщала в публикации Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР

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новости, украина, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, днр, харьковская область, военная помощь, ракеты, впк, дроны, сво