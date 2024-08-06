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Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области - 06.08.2024 Украина.ру
Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Курской области. Об очередной жертве сообщил 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-06T16:08
2024-08-06T16:08
2024-08-06T16:12
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"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.Смирнов также проинформировал об очередной за сутки угрозе ракетного удара с украинской территории.По информации Смирнова, 6 августа помимо погибшего водителя микроавтобуса в Рыльском районе от атак с украинской территории погибла также жительница Суджи. Два человека ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в Судже. "Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Кроме того, 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях", - уточнил врио губернатора Курской области.Подробнее об обстановке в приграничье читайте в обзоре Украина.ру Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, терроризм, военные преступления, дроны, бпла
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, терроризм, Военные преступления, дроны, БПЛА
Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
16:08 06.08.2024 (обновлено: 16:12 06.08.2024)
ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Курской области. Об очередной жертве сообщил 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.
Смирнов также проинформировал об очередной за сутки угрозе ракетного удара с украинской территории.
По информации Смирнова, 6 августа помимо погибшего водителя микроавтобуса в Рыльском районе от атак с украинской территории погибла также жительница Суджи. Два человека ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в Судже.
"Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Кроме того, 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях", - уточнил врио губернатора Курской области.