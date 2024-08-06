Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области - 06.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240806/1056711226.html
Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области - 06.08.2024 Украина.ру
Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Курской области. Об очередной жертве сообщил 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-06T16:08
2024-08-06T16:12
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
терроризм
военные преступления
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054431428_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_33bc583fbcfa13112aeec0ae5fc9588a.jpg
"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.Смирнов также проинформировал об очередной за сутки угрозе ракетного удара с украинской территории.По информации Смирнова, 6 августа помимо погибшего водителя микроавтобуса в Рыльском районе от атак с украинской территории погибла также жительница Суджи. Два человека ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в Судже. "Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Кроме того, 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях", - уточнил врио губернатора Курской области.Подробнее об обстановке в приграничье читайте в обзоре Украина.ру Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054431428_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0dc88bdd7572fba780f7ba82653ff11f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, терроризм, военные преступления, дроны, бпла
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, терроризм, Военные преступления, дроны, БПЛА

Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области

16:08 06.08.2024 (обновлено: 16:12 06.08.2024)
 
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
Читать в
ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Курской области. Об очередной жертве сообщил 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов
"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.
Смирнов также проинформировал об очередной за сутки угрозе ракетного удара с украинской территории.
По информации Смирнова, 6 августа помимо погибшего водителя микроавтобуса в Рыльском районе от атак с украинской территории погибла также жительница Суджи. Два человека ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в Судже.

"Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Кроме того, 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях", - уточнил врио губернатора Курской области.
Подробнее об обстановке в приграничье читайте в обзоре Украина.ру Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
 
НовостиКурская областьУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраинытерроризмВоенные преступлениядроныБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
16:01Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах
15:41Леонид Савин: кто он
15:40Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны
15:36Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче
14:46Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева
14:29Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области
14:26Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам
14:23Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров
14:11Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
13:45Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком
13:41Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
13:39Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
13:26Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
13:00Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
12:53Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест
12:50Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать
12:39В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области
12:37Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО
12:37Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта
Лента новостейМолния