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Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области

Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области - 06.08.2024 Украина.ру

Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области

ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Курской области. Об очередной жертве сообщил 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов

2024-08-06T16:08

2024-08-06T16:08

2024-08-06T16:12

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курская область

украина

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

терроризм

военные преступления

дроны

бпла

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"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.Смирнов также проинформировал об очередной за сутки угрозе ракетного удара с украинской территории.По информации Смирнова, 6 августа помимо погибшего водителя микроавтобуса в Рыльском районе от атак с украинской территории погибла также жительница Суджи. Два человека ранены в Глушковском районе, пять (в том числе трое детей) – в Судже. "Позднее за медицинской помощью обратились ещё трое суджан, среди которых один ребёнок. Кроме того, 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях", - уточнил врио губернатора Курской области.Подробнее об обстановке в приграничье читайте в обзоре Украина.ру Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, терроризм, военные преступления, дроны, бпла