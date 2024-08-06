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Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада
Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада - 06.08.2024 Украина.ру
Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада
Украинские беженцы не поджигали склад с топливом в населенном пункте Брагадиру. Об этом 6 августа заявило Минобороны Румынии
2024-08-06T11:23
2024-08-06T11:23
2024-08-06T11:23
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В румынском министерстве назвали ложными распространяемые в соцсетях сообщения о поджоге склада с топливом в Брагадиру украинскими беженцами, которые якобы таким образом протестовали против сокращения поставок Евросоюза на Украину. В частности, обратили внимание румынские военные, "в Telegram "источники" пытаются навязать мысль, что "склад" в ролике подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины".На самом деле, сообщило Минобороны Румынии, склад с топливом горел, однако никто его не поджигал. Причиной возгорания стало короткое замыкание, заверили в румынском министерстве.Там также отметили, что сообщения о пожаре в Брагадиру сопровождаются видеозаписью возгорания, которое не имеет отношения к топливному складу в Румынии.Об участии Румынии в поддержке ВСУ во время СВО издание Украина.ру сообщала в серии публикаций. Читайте мнение эксперта на эту тему в материале Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово, считает эксперт
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, минобороны, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, сво, топливо, топливохранилище, пожар
Новости, Румыния, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ЕС, военная помощь, СВО, топливо, топливохранилище, пожар
Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада
Украинские беженцы не поджигали склад с топливом в населенном пункте Брагадиру. Об этом 6 августа заявило Минобороны Румынии
В румынском министерстве назвали ложными распространяемые в соцсетях сообщения о поджоге склада с топливом в Брагадиру украинскими беженцами, которые якобы таким образом протестовали против сокращения поставок Евросоюза на Украину. В частности, обратили внимание румынские военные, "в Telegram "источники" пытаются навязать мысль, что "склад" в ролике подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины".
На самом деле, сообщило Минобороны Румынии, склад с топливом горел, однако никто его не поджигал. Причиной возгорания стало короткое замыкание, заверили в румынском министерстве.
Там также отметили, что сообщения о пожаре в Брагадиру сопровождаются видеозаписью возгорания, которое не имеет отношения к топливному складу в Румынии.
Об участии Румынии в поддержке ВСУ во время СВО издание Украина.ру сообщала в серии публикаций. Читайте мнение эксперта на эту тему в материале Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово, считает эксперт