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Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада

Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада - 06.08.2024 Украина.ру

Минобороны Румынии опровергло обвинения украинцев в поджоге топливного склада

Украинские беженцы не поджигали склад с топливом в населенном пункте Брагадиру. Об этом 6 августа заявило Минобороны Румынии

2024-08-06T11:23

2024-08-06T11:23

2024-08-06T11:23

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В румынском министерстве назвали ложными распространяемые в соцсетях сообщения о поджоге склада с топливом в Брагадиру украинскими беженцами, которые якобы таким образом протестовали против сокращения поставок Евросоюза на Украину. В частности, обратили внимание румынские военные, "в Telegram "источники" пытаются навязать мысль, что "склад" в ролике подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины".На самом деле, сообщило Минобороны Румынии, склад с топливом горел, однако никто его не поджигал. Причиной возгорания стало короткое замыкание, заверили в румынском министерстве.Там также отметили, что сообщения о пожаре в Брагадиру сопровождаются видеозаписью возгорания, которое не имеет отношения к топливному складу в Румынии.Об участии Румынии в поддержке ВСУ во время СВО издание Украина.ру сообщала в серии публикаций. Читайте мнение эксперта на эту тему в материале Никакого прорыва для ВСУ не будет, даже если F-16 будут использоваться массово, считает эксперт

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новости, румыния, украина, минобороны, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, сво, топливо, топливохранилище, пожар