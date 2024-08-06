"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе" - 06.08.2024 Украина.ру
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"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"
"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе" - 06.08.2024 Украина.ру
"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"
Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Нас всего-навсего всего 150 миллионов. Поэтому необходимо, чтобы 100% нового пополнения ВС РФ было хорошо подготовлено. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-06T04:00
2024-08-06T04:00
новости
россия
евгений норин
бойцы
штурм
штурмовик
вс рф
полигон
рождаемость
жители
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Чтобы беречь людей и минимизировать потери, необходимо улучшать материально-техническую насыщенность войск. Перестановки в Минобороны ставят целью именно это, рассказал журналист.Также в войсках необходимо улучшать подготовку личного состава. Пока же свежих контрактников недостаточно обучают, сказал он.По его словам, иногда подготовка пехотинца длится всего две недели. При этом есть некоторые части, которых месяцами гоняют на полигонах. Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Поэтому необходимо, чтобы 100% пополнения было хорошо подготовлено, указал историк."Нас всего-навсего 150 миллионов. У нас рождаемость всего два ребенка на семью. Если мы не закончим войну в обозримой перспективе, лет через 20 нас ждет такой рикошет, что хоть стой, хоть падай. Так что людей надо беречь", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, евгений норин, бойцы, штурм, штурмовик, вс рф, полигон, рождаемость, жители, пехота
Новости, Россия, Евгений Норин, бойцы, штурм, штурмовик, ВС РФ, полигон, рождаемость, жители, пехота

"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"

04:00 06.08.2024
 
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Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Нас всего-навсего всего 150 миллионов. Поэтому необходимо, чтобы 100% нового пополнения ВС РФ было хорошо подготовлено. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Чтобы беречь людей и минимизировать потери, необходимо улучшать материально-техническую насыщенность войск. Перестановки в Минобороны ставят целью именно это, рассказал журналист.
Также в войсках необходимо улучшать подготовку личного состава. Пока же свежих контрактников недостаточно обучают, сказал он.

"Один из моих товарищей на фронте сказал: "Батальон выходит на пик своей боеготовности через полтора месяца после прибытия свежей партии штурмовиков. Почему? Потому что к этому моменту из госпиталей начинают возвращаться легкораненые, которые ранее побывали на нескольких штурмах", - отметил Норин.

По его словам, иногда подготовка пехотинца длится всего две недели. При этом есть некоторые части, которых месяцами гоняют на полигонах. Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Поэтому необходимо, чтобы 100% пополнения было хорошо подготовлено, указал историк.
"Нас всего-навсего 150 миллионов. У нас рождаемость всего два ребенка на семью. Если мы не закончим войну в обозримой перспективе, лет через 20 нас ждет такой рикошет, что хоть стой, хоть падай. Так что людей надо беречь", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
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Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с РоссиейКак Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем. Возможно, кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует
 
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