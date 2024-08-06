"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Нас всего-навсего всего 150 миллионов. Поэтому необходимо, чтобы 100% нового пополнения ВС РФ было хорошо подготовлено. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Чтобы беречь людей и минимизировать потери, необходимо улучшать материально-техническую насыщенность войск. Перестановки в Минобороны ставят целью именно это, рассказал журналист.
Также в войсках необходимо улучшать подготовку личного состава. Пока же свежих контрактников недостаточно обучают, сказал он.
"Один из моих товарищей на фронте сказал: "Батальон выходит на пик своей боеготовности через полтора месяца после прибытия свежей партии штурмовиков. Почему? Потому что к этому моменту из госпиталей начинают возвращаться легкораненые, которые ранее побывали на нескольких штурмах", - отметил Норин.
По его словам, иногда подготовка пехотинца длится всего две недели. При этом есть некоторые части, которых месяцами гоняют на полигонах. Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Поэтому необходимо, чтобы 100% пополнения было хорошо подготовлено, указал историк.
"Нас всего-навсего 150 миллионов. У нас рождаемость всего два ребенка на семью. Если мы не закончим войну в обозримой перспективе, лет через 20 нас ждет такой рикошет, что хоть стой, хоть падай. Так что людей надо беречь", - заключил собеседник издания.
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