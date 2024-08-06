https://ukraina.ru/20240806/1056680340.html

"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"

"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе" - 06.08.2024 Украина.ру

"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"

Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Нас всего-навсего всего 150 миллионов. Поэтому необходимо, чтобы 100% нового пополнения ВС РФ было хорошо подготовлено. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-06T04:00

2024-08-06T04:00

2024-08-06T04:00

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жители

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Чтобы беречь людей и минимизировать потери, необходимо улучшать материально-техническую насыщенность войск. Перестановки в Минобороны ставят целью именно это, рассказал журналист.Также в войсках необходимо улучшать подготовку личного состава. Пока же свежих контрактников недостаточно обучают, сказал он.По его словам, иногда подготовка пехотинца длится всего две недели. При этом есть некоторые части, которых месяцами гоняют на полигонах. Проблема состоит в том, что у России нет лишних людей. Поэтому необходимо, чтобы 100% пополнения было хорошо подготовлено, указал историк."Нас всего-навсего 150 миллионов. У нас рождаемость всего два ребенка на семью. Если мы не закончим войну в обозримой перспективе, лет через 20 нас ждет такой рикошет, что хоть стой, хоть падай. Так что людей надо беречь", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, евгений норин, бойцы, штурм, штурмовик, вс рф, полигон, рождаемость, жители, пехота